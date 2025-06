Se per voi la priorità in uno smartphone è l’autonomia, allora l’OUKITEL C59 merita la vostra attenzione. Con una batteria da ben 10.000 mAh, questo telefono promette di accompagnarvi per giorni senza la necessità di una ricarica, a un prezzo contenuto: solo 115,99€ grazie a un coupon di 10€ e a un'offerta combinata su Amazon. Ma non si tratta solo di energia. OUKITEL ha voluto racchiudere questa straordinaria batteria in un corpo sottile da 13 mm, mantenendo anche un design elegante e moderno.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

OUKITEL C59, chi dovrebbe acquistarlo?

Al di là della batteria, l’OUKITEL C59 offre una dotazione tecnica sorprendente per la sua fascia di prezzo. Equipaggiato con Android 15, un processore octa-core e ben 16 GB di RAM (4 fisici + 12 virtuali), garantisce fluidità e prestazioni affidabili anche con più applicazioni in esecuzione. La memoria interna da 128 GB, espandibile fino a 1 TB, consente di archiviare una grande quantità di contenuti, rendendolo ideale per chi utilizza intensamente lo smartphone per lavoro, intrattenimento o studio.

Anche il comparto multimediale è degno di nota. Il display HD+ da 6,88 pollici con refresh rate a 90Hz offre un’esperienza visiva scorrevole e piacevole, mentre la doppia fotocamera (13MP posteriore e 5MP anteriore) con diverse modalità di scatto consente di immortalare ogni momento con qualità. Inoltre, la presenza di una torcia potente e la funzione OTG per ricaricare altri dispositivi completano un quadro già interessante.

Infine, l’OUKITEL C59 offre funzioni come il riconoscimento facciale, il sensore laterale per le impronte digitali, la compatibilità con GPS, GLONASS, Beidou e Galileo per una navigazione precisa, e la possibilità di utilizzare due SIM contemporaneamente. Il tutto accompagnato da una politica di reso di 30 giorni e un supporto clienti attivo 24 ore su 24. Con OUKITEL C59, scegliete non solo l’autonomia, ma anche un pacchetto completo, efficiente e accessibile.

