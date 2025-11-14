Il CMF Phone 2 Pro da 128GB in colorazione Arancione è disponibile su Amazon in un bundle completo che include anche gli auricolari CMF Buds 2 Grigio Scuro. Questo smartphone 5G si distingue per il suo comparto fotografico avanzato con sensore principale da 50MP, teleobiettivo da 50MP e ultra grandangolare da 8MP, perfetto per catturare ogni momento con qualità professionale. Approfitta dello sconto del 23% e portalo a casa a soli 238,95€ invece di 308,95€, un'occasione imperdibile per chi cerca prestazioni di alto livello e un design unico, con il pratico tasto Essential Key per funzioni rapide.

Prodotto in caricamento

CMF Phone 2 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CMF Phone 2 Pro con CMF Buds 2 inclusi rappresenta la scelta ideale per chi cerca uno smartphone completo e performante senza spendere una fortuna. Questo bundle è perfetto per gli appassionati di fotografia mobile che desiderano un sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 50MP e teleobiettivo dedicato, capace di catturare scatti professionali in ogni condizione grazie al TrueLens Engine 3. Vi conquisterà anche se siete content creator o studenti sempre a caccia di ispirazione: l'innovativo Essential Key vi permetterà di salvare istantaneamente screenshot o registrare note vocali con un semplice tocco, rendendo la produttività davvero immediata.

Con un punteggio AnTuTu superiore a 710.000, questo dispositivo soddisfa perfettamente le esigenze di chi utilizza app impegnative, gaming e multitasking intensivo, grazie al processore MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G. I CMF Buds 2 in bundle completano l'esperienza con cancellazione attiva del rumore fino a 48dB e audio spaziale cinematografico, ideali per chi lavora in ambienti rumorosi o desidera immergersi completamente nella propria musica e contenuti multimediali. L'integrazione con Nothing OS 3.2 garantisce un'esperienza fluida e personalizzabile, perfetta per chi cerca un ecosistema smartphone che riduca le distrazioni e protegga la privacy.

Il CMF Phone 2 Pro è uno smartphone 5G equipaggiato con processore MediaTek Dimensity 7300 Pro e un avanzato sistema fotografico: fotocamera principale da 50 MP, telefoto da 50 MP e ultra grandangolare da 8 MP. Grazie al TrueLens Engine 3 e agli algoritmi Ultra XDR, vi garantirà scatti professionali in ogni condizione di luce. Include i CMF Buds 2 con driver da 11 mm, cancellazione attiva del rumore fino a 48 dB e audio spaziale per un'esperienza immersiva.

Vedi offerta su Amazon