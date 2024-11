Oura e Dexcom siglano una partnership votata al benessere fisico

L'azienda produttrice di smart ring Oura e il gigante del monitoraggio del glucosio Dexcom hanno annunciato una partnership che consentirà ai loro prodotti di funzionare insieme. L'obiettivo è aiutare gli utenti a comprendere come le abitudini alimentari e l'attività fisica influenzino la salute metabolica.

Questa collaborazione, annunciata martedì da entrambe le aziende, è un ulteriore segnale che le società di tecnologia indossabile stanno espandendo il loro focus oltre il benessere e il monitoraggio dell'attività fisica, per affrontare la salute in modo più ampio.

Oura non è il primo produttore di tecnologia indossabile a supportare la compatibilità con Dexcom.

L'annuncio arriva mentre si vocifera che Apple stia esplorando il monitoraggio non invasivo del glucosio e strumenti di registrazione dei pasti per le persone prediabetiche, secondo Bloomberg. La prima integrazione tra le app delle due aziende è prevista per la prima metà del 2025. Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi, il comunicato stampa afferma che i biosensori e le app di Dexcom per il glucosio saranno in grado di comunicare con l'Oura Ring e la relativa app.

Tom Hale, CEO di Oura, ha dichiarato: "L'obiettivo della partnership è aiutare gli utenti Oura a prendere decisioni nutrizionali più informate, mostrando come fattori come il sonno e l'esercizio fisico possano influenzare i livelli di glucosio". Gli anelli Oura possono misurare attività, sonno, frequenza cardiaca, temperatura cutanea e livelli di stress, e l'azienda offre anche una funzione di registrazione degli alimenti come parte del suo programma Oura Labs.

Oltre a consentire ai suoi prodotti di condividere dati con Oura, Dexcom sta effettuando un investimento di 75 milioni di dollari in Oura. Le due aziende venderanno e commercializzeranno anche i prodotti l'una dell'altra.

Questa partnership è un'ulteriore prova che il ruolo della tecnologia indossabile si sta evolvendo oltre il semplice monitoraggio del fitness e del benessere. Suggerisce che tali dispositivi stanno diventando sempre più capaci di aiutarci a monitorare i cambiamenti corporei e le abitudini che possono avere implicazioni sulla salute più ampie.

Ad esempio, Apple e Samsung offrono già smartwatch in grado di rilevare potenziali segni di apnea notturna. Alcuni smartwatch Samsung possono anche misurare la pressione sanguigna quando calibrati con un monitor della pressione a bracciale.

È importante notare che nessuno smartwatch o smart ring è stato autorizzato dalla Food and Drug Administration statunitense per il monitoraggio del glucosio, come l'ente regolatorio ha ricordato ai consumatori all'inizio di quest'anno. Pertanto, consentire una più profonda integrazione con i sistemi di monitoraggio del glucosio esistenti potrebbe fornire ai dispositivi indossabili come l'Oura Ring una maggiore comprensione di come fattori come le abitudini alimentari e l'esercizio fisico influenzino la salute metabolica di una persona.