Passa a Ho Mobile: 300 GB a soli 10,99€ al mese!

Se desiderate passare a Ho Mobile da un altro operatore per godere di ottimi servizi risparmiando, attualmente il provider offre un piano tariffario con ben 300GB di dati mensili al costo di soli 10,99€ al mese. Questa offerta include anche chiamate e messaggi illimitati, oltre all'hotspot per condividere la vostra connessione dati con altri dispositivi senza costi aggiuntivi.

L'inclusione dell'hotspot rappresenta un vantaggio significativo, poiché offerte così convenienti di altri operatori potrebbero non includere questa opzione. Non sappiamo con certezza per quanto tempo durerà questa promozione, ma ovviamente non durerà per sempre; proprio per questo, vi consigliamo caldamente di approfittarne il prima possibile.

Ho Mobile, a chi è rivolta questa offerta?

L'offerta si rivolge a tutti coloro che attualmente sono clienti di Iliad, Fastweb, Coop Voce o un altro operatore virtuale compatibile. Per verificare se il vostro operatore è idoneo per il passaggio e per ottenere maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale dell'offerta.

Poiché Ho Mobile utilizza la rete di Vodafone, il passaggio è particolarmente vantaggioso per coloro che vivono in un'area ben coperta da questo provider, cosa che è quasi garantita, poiché Vodafone vanta una copertura del 98% del territorio nazionale.

Va poi sottolineato che Ho Mobile presenta un ulteriore vantaggio rispetto ad altri operatori di telefonia mobile, dato che la migrazione non comporta alcun costo di attivazione. In questo modo risparmierete dai 5,00€ ai 10,00€, a seconda dell'operatore. In sintesi, Ho Mobile consente un doppio risparmio: uno sui costi mensili del piano tariffario e l'altro sull'attivazione stessa.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Ho Mobile

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!