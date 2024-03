Passa a Very Mobile: 250GB di traffico e un mese di ricarica REGALATO

Avete mai desiderato un'offerta mobile che fosse non solo conveniente, ma anche completamente priva di spese extra nascoste? Beh, è il vostro giorno fortunato! Se siete attualmente clienti Iliad, Postemobile, Coop Voce e Fastweb, Very Mobile propone questa irresistibile promozione a un prezzo decisamente vantaggioso per chi vuole cambiare operatore a un prezzo conveniente: l'offerta Flash Back XL costa appena 7,99€ al mese, potrete godere di un'esperienza mobile senza precedenti.

Very Mobile Flash Back XL, perchè approfittarne?

Con questa straordinaria offerta avrete a disposizione ben 250 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati! Sì, avete letto bene, nessun limite alla connettività e alla comunicazione. E non è tutto, perché in aggiunta riceverete anche un mese di ricarica omaggio se attivate la promozione entro il 4 aprile! E cosa dire dei costi accessori? Beh, con Very Mobile potrete dire addio alle brutte sorprese e ai costi nascosti. La SIM, l'attivazione e persino la spedizione sono completamente gratuite.

Inoltre, la rete garantisce una copertura del 99,7% in tutto il territorio. Potrete navigare, guardare film e ascoltare musica con una velocità di download e upload da paura. Ma non è tutto, perché con Very Mobile potrete contare su un'assistenza dedicata, pronta ad aiutarvi in ogni momento, che si tratti di informazioni sulle nostre offerte, sull'attivazione della SIM o su qualsiasi altra richiesta.

E che dire della semplicità nell'attivare l'offerta? Sia che preferiate farlo comodamente da casa vostra online, o recarvi in uno dei numerosi negozi distribuiti in tutta Italia, sarete subito pronti a godere dei vantaggi della promozione Flash XL. Insomma, perché accontentarsi di meno quando potete avere di più con Very Mobile? Non perdete tempo, questa offerta è valida solo fino al 4 aprile. Attivate subito la vostra promozione Flash Back XL a 7,99€ e iniziate a vivere un'esperienza mobile senza precedenti!

