Grandi sconti sui giochi PC tratti da film e serie TV – c'è anche TLOU

Se siete appassionati di videogiochi ispirati a film e serie TV, questa potrebbe essere l’occasione giusta per arricchire la vostra libreria digitale. CDKeys propone infatti una promozione molto interessante: fino al 2 maggio potrete approfittare di sconti su una selezione di titoli PC ispirati a celebri opere cinematografiche e televisive. Il tutto è reso ancora più conveniente grazie al coupon "GAMEFLIX", che applica uno sconto extra di 2,50€ sull’acquisto. Attenzione però: il codice è valido una sola volta e solo per gli utenti che hanno effettuato il login sul sito.

N.B: inserire il coupon "GAMEFLIX" per ricevere lo sconto extra al momento del pagamento.

Offerte CDKeys, perché approfittarne?

I giochi basati su film e serie TV non sono sempre dei semplici prodotti derivati: alcuni di questi titoli sono autentici capolavori, capaci di ampliare e arricchire le storie che li hanno ispirati. La promozione attiva su CDKeys include proprio alcuni di questi giochi di qualità, che meritano di essere riscoperti – o scoperti per la prima volta – soprattutto da chi utilizza il PC come piattaforma di gioco principale.

Tra i tanti titoli disponibili in offerta, se dovessimo consigliarne uno in particolare, non potremmo non citare The Last of Us Parte 2. Un gioco che ha fatto la storia recente del medium videoludico e che solo da poco è approdato anche su PC, dopo anni di esclusività console. Molti di voi lo avranno già sentito nominare o lo avranno visto in azione grazie alla serie TV targata HBO, ma adesso è finalmente il momento di viverlo in prima persona.

Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire: oltre a risparmiare, potrete vivere alcune delle esperienze narrative più intense mai offerte dai videogiochi. Se siete registrati su CDKeys e non avete ancora usato il coupon, approfittatene entro il 2 maggio. Che siate fan della saga di The Last of Us o semplicemente in cerca di una nuova avventura da affrontare, i giochi ispirati a film e serie TV vi aspettano.

