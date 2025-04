Questa TV OLED da 65 pollici è la svolta che il tuo salotto aspettava, oggi a un SUPER PREZZO!

Se siete alla ricerca di un televisore OLED da 65 pollici che unisca tecnologia all'avanguardia e convenienza, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Unieuro. Infatti, LG OLED65CS6LA è disponibile a soli 999€, con uno sconto importante rispetto al suo precedente minimo storico di 1.299€. Un'occasione imperdibile per trasformare il vostro salotto in un vero e proprio centro di intrattenimento.

LG OLED65CS6LA, chi dovrebbe acquistarlo?

LG OLED65CS6LA rappresenta la scelta ideale per chi desidera un'esperienza visiva senza compromessi. Grazie alla tecnologia dei pixel auto-illuminanti, questo televisore offre neri perfetti, colori brillanti e un contrasto infinito, rendendo ogni contenuto incredibilmente realistico e coinvolgente. La risoluzione 4K vi permetterà di godere di immagini nitide e dettagliate, sia che stiate guardando un film, una serie TV o giocando ai videogiochi di ultima generazione.

Il potente processore α9 di quinta generazione con Intelligenza Artificiale lavora in perfetta sinergia con il pannello OLED, applicando il Dynamic Tone Mapping Pro per ottimizzare ogni scena e migliorare la resa visiva. Questo vi garantirà immagini ancora più naturali e realistiche, esaltando ogni singolo dettaglio.

L'estetica non è da meno: il design minimale con bordi ultrasottili permette di concentrarvi completamente sullo spettacolo, mentre il profilo sottile aggiunge un tocco elegante e moderno al vostro arredamento. Gli appassionati di cinema saranno entusiasti del supporto al Dolby Vision IQ e al Dolby Atmos, che assicurano una resa audiovisiva straordinaria, perfettamente calibrata in base all'ambiente. La modalità FilmMaker consente inoltre di vedere i film esattamente come li ha concepiti il regista.

Per i gamer, LG OLED65CS6LA offre il massimo delle prestazioni grazie al supporto per 4K a 120fps, VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, garantendo un gameplay fluido e senza interruzioni. Il supporto al Dolby Vision Gaming fino a 120Hz rappresenta un ulteriore vantaggio per chi cerca la perfezione anche nel gioco.

Infine, la piattaforma webOS 22 e il telecomando puntatore rendono l'utilizzo del TV estremamente intuitivo, offrendo un'esperienza smart personalizzata per ogni componente della famiglia. Attualmente disponibile a soli 999€, LG OLED65CS6LA rappresenta un investimento eccellente per chi desidera il meglio della tecnologia OLED a un prezzo finalmente accessibile

