Per Apple questo iPhone è diventato ufficialmente obsoleto

In una recente mossa del gigante tecnologico Apple, alcuni nuovi nomi sono stati aggiunti all'elenco dei dispositivi vintage e obsoleti. Tra i prodotti interessati vi sono alcuni vecchi modelli di iPhone e iPad, segnando la fine di un'era per questi dispositivi un tempo rivoluzionari.

Un'inclusione degna di nota è quella dell'iPhone 6 Plus, che è stato ora classificato come "obsoleto" a livello globale. Questa classificazione implica che gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati non offriranno più riparazioni o servizi hardware per questo particolare dispositivo. Secondo i criteri di Apple, un prodotto diventa "obsoleto" dopo sette anni dalla sua ultima distribuzione in vendita.

Lanciato nel settembre 2014, l'iPhone 6 Plus è stato il primo a presentare caratteristiche ormai diventate consuetudine. Per esempio è stata la prima variante di iPhone con schermo più grande e, assieme al fratello minore, con il supporto per Apple Pay. Sebbene la sua interruzione sia seguita nel settembre 2016, l'iPhone 6 è rimasto disponibile presso rivenditori selezionati in alcuni Paesi, ritardando così la sua classificazione come "obsoleto".

Sul fronte software, con l'uscita di iOS 13 Apple ha cessato il supporto per l'iPhone 6 e l'iPhone 6 Plus nel 2019, terminando i lavori per l'ottimizzazione software di questi dispositivi.

Oltre alla serie iPhone 6, anche l'iPad mini di quarta generazione è passato alla categoria "vintage". Questa designazione indica che sono trascorsi più di cinque anni da quando Apple ha cessato la distribuzione del dispositivo per la vendita. Anche se i prodotti vintage come l'iPad mini 4 possono essere riparati presso gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati, questo privilegio è limitato ad altri due anni, a seconda della disponibilità dei pezzi.

Inoltre, Apple ha incluso l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus nell'elenco dei prodotti "vintage", in particolare nella variante di colore (PRODUCT)RED. Sebbene questi modelli siano ancora supportati in altri colori, le versioni (PRODUCT)RED sono entrate nella fase vintage a causa della loro minore disponibilità sul mercato.

Per gli utenti di questi dispositivi, le implicazioni sono chiare. Con l'interruzione del supporto hardware da parte di Apple, diventa sempre più importante prendere in considerazione l'aggiornamento a modelli più recenti per ottenere prestazioni ottimali, sicurezza e compatibilità con le app e le funzioni più recenti.