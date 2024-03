Per gli smartphone Xperia è la fine di un'era, grandi cambiamenti in arrivo

Da quando Sony ha introdotto per la prima volta il formato 21:9 sui suoi smartphone di fascia alta con Xperia 1 e Xperia 5 nel 2019, è diventato un marchio distintivo della linea Xperia. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono un cambiamento significativo nel design del prossimo modello di punta dell'azienda.

Secondo quanto riportato da Zackbuks su Weibo, l'Xperia 1 VI avrà dimensioni leggermente diverse rispetto al suo predecessore, l'Xperia 1 V. Il presunto Xperia 1 VI dovrebbe essere più corto ma leggermente più largo, adottando un rapporto schermo più convenzionale di 19,5:9 anziché il precedente 21:9. Questo adattamento comporterebbe una modifica delle proporzioni dello schermo, che sarebbe più largo rispetto al modello precedente.

Inoltre, si è ipotizzato che l'Xperia 1 VI abbandonerà la risoluzione del display 4K a favore di uno schermo "2K+". Se confermato, questo segnerebbe un cambiamento significativo per la serie Xperia 1, che fino a ora ha offerto una risoluzione di visualizzazione ultra-nitida.

Nonostante queste interessanti indiscrezioni, è importante prendere in considerazione che le informazioni provengono da una fonte non sempre affidabile. Pertanto, rimane da confermare se queste modifiche saranno effettivamente implementate nel prossimo dispositivo Xperia. Non ci resta, dunque, che attendere per scoprirlo.