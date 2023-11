Per usare l'IA di Apple potrebbe servire un nuovo iPhone

Apple sembra che introdurrà la tanto attesa tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa nei suoi prossimi modelli di iPhone. Benché la società sia stata accusata di un certo ritardo in questo ambito, le voci indicano che il colosso tecnologico stia lavorando instancabilmente da anni per perfezionare la sua implementazione.

Secondo le indiscrezioni, sarà il prossimo anno, con il lancio dell'iOS 18, che Apple finalmente svelerà al pubblico le funzionalità legate all'intelligenza artificiale generativa. Queste nuove caratteristiche potrebbero essere gradualmente implementate, con l'attesa di un annuncio ufficiale durante l'evento WWDC 2024. Tuttavia, sembra che alcune di queste innovazioni saranno riservate esclusivamente ai modelli di iPhone 16.

L'annuncio dei tanto attesi iPhone 16 e iPhone 16 Pro è previsto per settembre dell'anno prossimo, come da tradizione, e si prevede che possano ospitare alcune delle funzionalità esclusive derivanti dagli sforzi di Apple nell'intelligenza artificiale generativa. È interessante notare che solo questi modelli potranno eseguire processi direttamente sul dispositivo, sollevando dubbi sulla presenza di limitazioni hardware o sull'offerta delle migliori prestazioni solo per i dispositivi più recenti.

I modelli iPhone 15 Pro attuali sono alimentati dal potente chip A17 Pro di Apple, progettato sulla tecnologia di produzione a 3 nm di TSMC. Per il prossimo anno, la società potrebbe continuare con lo stesso processo di produzione per i chip A18 Pro, ma potrebbe passare dai nodi N3B a N3E per migliorare le prestazioni. Ci si aspetta che anche i modelli standard di iPhone 16 adottino questa tecnologia, offrendo così esclusive funzionalità di intelligenza artificiale generativa su entrambi i modelli.

Secondo alcune fonti di Revegnus su X, Apple potrebbe estendere le funzionalità IA basate su cloud anche ai modelli esistenti di iPhone compatibili con iOS 18. Tuttavia, la vera rivoluzione sembra essere rappresentata dalla capacità dei prossimi iPhone 16 e iPhone 16 Pro di elaborare queste funzionalità direttamente sul dispositivo. Ulteriori anticipazioni rivelano che Apple sta testando internamente un nuovo pulsante capacitivo per tutti i modelli di iPhone 16, in grado di rilevare il tocco e la pressione. Questa caratteristica potrebbe aprire nuovi comandi di input sull'iPhone, con alcune speculazioni che suggeriscono un possibile utilizzo per funzioni legate all'intelligenza artificiale generativa.

Le voci di corridoio suggeriscono inoltre che Apple stia concentrando i suoi sforzi nell'implementare miglioramenti significativi a Siri, integrando la sua tecnologia IA generativa in varie app, tra cui Messaggi. Secondo Gurman, noto esperto del settore, la decisione potrebbe però essere ancora allo studio.