Photoshop arriva su Android: ecco come partecipare alla beta

Adobe Photoshop, il celebre software di editing fotografico, sta per sbarcare su dispositivi mobili come app completa. L'azienda ha annunciato che inizialmente sarà disponibile solo per iPhone e iPad, mentre una versione beta per Android è prevista per il 2025.

Questa mossa segna un importante passo avanti per Adobe, che finora aveva proposto solo versioni limitate di Photoshop su mobile come Photoshop Express. L'arrivo dell'app completa permetterà agli utenti di sfruttare le potenti funzionalità di editing direttamente su smartphone e tablet, aprendo così nuove possibilità creative in mobilità.

Sebbene la versione per dispositivi Apple sia già in arrivo, gli utenti Android dovranno attendere ancora qualche tempo. Adobe ha, però, aperto le registrazioni per la futura beta su Android, invitando gli interessati a fornire informazioni sul proprio dispositivo e sull'utilizzo previsto dell'app.

In particolare, l'azienda chiede dettagli sulla quantità di RAM del dispositivo, suggerendo che potrebbero esserci requisiti minimi per far girare l'app in modo ottimale. Vengono inoltre richieste informazioni sul livello di esperienza con Photoshop e sulle funzionalità che si intendono utilizzare, registrandosi in questa pagina.

Insomma, l'arrivo di Photoshop su smartphone rappresenta un'evoluzione significativa nel campo dell'editing fotografico mobile. Questo permetterà di sfruttare appieno le potenzialità delle fotocamere sempre più avanzate degli smartphone moderni, consentendo ritocchi e modifiche di livello professionale direttamente sul dispositivo di scatto.

Resta da vedere come Adobe adatterà l'interfaccia e le funzionalità di Photoshop agli schermi più piccoli dei telefoni. La sfida sarà mantenere la potenza del software desktop pur garantendo un'esperienza d'uso fluida su mobile.

Gli utenti Android interessati possono già registrarsi per la futura beta, ma dovranno attendere ancora diversi mesi prima di poter mettere le mani sull'app. Nel frattempo, Adobe continuerà a raccogliere dati e feedback per ottimizzare l'esperienza su questa piattaforma.