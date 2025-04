Pixel 10 avrà un teleobiettivo! Ecco quali saranno le fotocamere dei nuovi smartphone Google

Le indiscrezioni sul futuro della serie Pixel di Google si intensificano, e le ultime rivelazioni, ottenute da fonti interne all'azienda e riportate da Android Authority, delineano un quadro di cambiamenti significativi nel comparto fotografico dei nuovi modelli. In particolare, il Pixel 10 base si appresta a ricevere un teleobiettivo dedicato, allineandosi così ai modelli Pro. Tuttavia, questa aggiunta sembra comportare un compromesso: un ridimensionamento delle specifiche degli altri sensori.

Da quando il Pixel 6 ha fatto il suo debutto, Google ha mantenuto una strategia ben precisa: i modelli base si sono concentrati su grandangolo e ultragrandangolo, mentre i modelli Pro hanno beneficiato di un teleobiettivo aggiuntivo. Con il Pixel 10, questa distinzione viene meno, ma a un costo.

Il Pixel 10 introdurrà un teleobiettivo da 11MP, il Samsung ISOCELL 3J1, lo stesso utilizzato nel Pixel 9 Pro Fold. Tuttavia, per compensare l'aggiunta di questo componente, Google ha optato per un ridimensionamento degli altri sensori. Il sensore principale sarà il Samsung ISOCELL GN8, più piccolo del precedente, mentre l'ultragrandangolo sarà un Sony IMX712, in sostituzione dell'IMX858. Entrambi questi sensori sono stati già utilizzati nel Pixel 9a.

Questa scelta solleva interrogativi sulla qualità delle immagini, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Sensori più piccoli tendono a performare meno bene in queste situazioni, e anche algoritmi avanzati e modelli di intelligenza artificiale potrebbero non essere sufficienti a compensare completamente questa limitazione fisica.

Mentre il Pixel 10 subisce una trasformazione quasi completa del suo sistema fotografico, i modelli Pro rimangono sostanzialmente invariati dal punto di vista hardware. La speranza è che il nuovo processore di segnale di immagine (ISP) personalizzato Tensor G5, insieme a nuovi algoritmi, possa migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema esistente.

Il Pixel 10 Pro Fold, invece, vede solo una piccola modifica, con il sensore principale che passa dal Sony IMX787 al Samsung ISOCELL GN8.

Pixel 9a Pixel 9 Pixel 10 Pixel 10 Pro | Pro XL Pixel 9 Pro | Pro XL Pixel 9 Pro Fold Pixel 10 Pro Fold Principale Samsung GN8

50 MP

1/1.95” Samsung GNV

50 MP

1/1.31” Samsung GN8

50 MP

1/1.95” Samsung GNV

50 MP

1/1.31” Samsung GNV

50 MP

1/1.31” Sony IMX787

64 MP (cropped)

1/1.73” Samsung GN8

50 MP

1/1.95” Grandangolare Sony IMX712

13 MP

1/3.1" Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Sony IMX712

13 MP

1/3.1" Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Samsung 3J1

12 MP

1/3.2” Samsung 3J1

12 MP

1/3.2” Teleobiettivo - - Samsung 3J1

11 MP

1/1.3” Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Sony IMX858

48 MP

1/2.55” Samsung 3J1

12 MP

1/3.2” Samsung 3J1

12 MP

1/3.2” Frontale Sony IMX712

13 MP

1/3.1" Samsung 3J1

11 MP

1/1.3”

Autofocus Samsung 3J1

11 MP

1/1.3”

Autofocus Sony IMX858

48 MP

1/2.55”

Autofocus Sony IMX858

48 MP

1/2.55”

Autofocus 2x Samsung 3K1

11 MP

1/3.94” 2x Samsung 3K1

11 MP

1/3.94”

Le ultime mosse di Google sembrano indicare una chiara volontà di differenziare sempre più i modelli base dai modelli Pro. Il Pixel 10, in particolare, si configura quasi come un Pixel 9a con l'aggiunta di un teleobiettivo. La decisione di ridimensionare alcuni sensori potrebbe essere stata presa per contenere i costi e lo spazio occupato dal nuovo obiettivo.

Tuttavia, resta da vedere se questa strategia si rivelerà vincente. L'aggiunta del teleobiettivo potrebbe non essere sufficiente a compensare la diminuzione della qualità degli altri sensori, soprattutto per chi cerca una buona fotocamera di base. Se Google manterrà il prezzo del Pixel 10 allo stesso livello dell'anno scorso, potrebbe risultare difficile consigliarlo rispetto al Pixel 9a, soprattutto per chi non necessita del teleobiettivo.

L'arrivo del Pixel 10 è atteso per la fine di quest'anno, e solo allora potremo valutare appieno l'impatto di queste scelte. Google si trova di fronte a una sfida delicata: trovare il giusto equilibrio tra innovazione e accessibilità, senza compromettere la qualità che ha reso celebre la sua serie Pixel. La decisione di includere un teleobiettivo nel modello base è sicuramente un passo avanti, ma il ridimensionamento degli altri sensori potrebbe rappresentare un rischio.