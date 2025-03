Tantissima IA e 7 anni di aggiornamenti a 549€, il Pixel 9a sarà il vostro migliore investimento?

Google ha annunciato oggi il lancio ufficiale del suo ultimo smartphone di fascia media, il Pixel 9a, pronto a portare nelle mani di ancora più consumatori la potenza dell'IA.

Con un design rinnovato (e bellissimo, N.d.R.), un sistema di fotocamere migliorato e l'integrazione dell'innovativa intelligenza artificiale di Google, Gemini, il Pixel 9a si presenta come un concorrente agguerrito nel mercato degli smartphone. Il prezzo è però competitivo nel panorama attuale degli smartphone?

"Siamo entusiasti di presentare il nuovo Pixel 9a", ha dichiarato Soniya Jobanputra, Director, Product Management di Google. "Mosso dal nostro chip Google Tensor G4, il Pixel 9a offre le stesse esperienze intuitive che gli utenti si aspettano dalla serie Pixel 9, combinando un design elegante con una fotocamera principale migliorata e la potenza di Gemini integrato. Con un prezzo di partenza di soli 549 euro, crediamo che il Pixel 9a offra un valore, un'utilità e un'intelligenza artificiale difficili da superare".

Il Pixel 9a sfoggia un look completamente nuovo, caratterizzato da un profilo piatto e raffinato, con bordi delicatamente arrotondati che ne migliorano l'ergonomia. Il display Actua da 6,3 pollici è stato significativamente migliorato, diventando il più luminoso mai visto nella serie A, con una luminosità di picco di 2700 nit, un aumento del 35% rispetto al Pixel 8a. La frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz garantisce un'esperienza visiva fluida e reattiva, rendendo la navigazione, il gaming e la visualizzazione di contenuti multimediali un vero piacere.

Disponibile in quattro vivaci colorazioni – Rosa peonia, il nuovissimo Viola ametista, oltre ai classici Nero ossidiana e Grigio creta – il Pixel 9a si adatta a ogni stile e personalità.

Google offre anche 4 bellissime cover ufficiali da abbinare

Un punto di forza del Pixel 9a è senza dubbio il suo sistema di fotocamere. Google vuole continuare a dimostrare la sua leadership nel campo della fotografia computazionale con un sistema di doppia fotocamera posteriore aggiornato, composto da una fotocamera principale da 48MP e una fotocamera ultrawide da 13MP. Per la prima volta su un dispositivo della serie A, è stata introdotta la messa a fuoco macro, che permette di catturare i dettagli più minuti con una nitidezza sorprendente sia nelle foto che nei video. Questo è possibile grazie all'utilizzo di un modulo CLAF (Closed Loop Auto-Focus) che permette alla fotocamera principale di mettere a fuoco anche ad una distanza molto ravvicinata gli oggetti, non viene quindi utilizzata la lente grandangolare per le macro.

Le capacità fotografiche del Pixel 9a sono ulteriormente esaltate da una serie di funzioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui spiccano:

Aggiungimi: Già introdotta con la serie Pixel 9, questa funzione permette di combinare due foto di gruppo in una sola, assicurando che tutti, incluso il fotografo, siano presenti nello scatto finale.

Scatto Migliore: Questa funzione intelligente seleziona automaticamente le migliori espressioni facciali da una sequenza di scatti, creando la foto di gruppo perfetta.

Questa funzione intelligente seleziona automaticamente le migliori espressioni facciali da una sequenza di scatti, creando la foto di gruppo perfetta. Magic Editor: Con la nuova funzionalità di Inquadratura automatica, Magic Editor è in grado di ricomporre le foto, sia nuove che vecchie, suggerendo il ritaglio ideale o espandendo l'immagine per includere una scena più ampia. Inoltre, permette di "reimmaginare" le foto, ad esempio modificando la stagione di un paesaggio con un semplice tocco e una descrizione testuale.

Gli utenti potranno inoltre usufruire delle apprezzate funzioni già presenti sui precedenti Pixel, come Gomma magica per rimuovere elementi indesiderati dalle foto, Gomma magica audio per eliminare i rumori di fondo dai video, Foto notturna e Astrofotografia per scatti eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione, e la nuova Panorama con Vista notturna.

Google ha prestato particolare attenzione alla durata nel tempo del Pixel 9a. La certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere lo rende un dispositivo robusto e affidabile, capace di resistere ai piccoli incidenti quotidiani. Google si impegna inoltre a fornire 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, di sicurezza e di Pixel Drops, assicurando che lo smartphone rimanga sempre aggiornato e protetto nel tempo. La batteria da 5100mAh, la più grande mai vista finora su un Pixel, dovrebbe garantire un'autonomia in grado di soddisfarvi per gli anni a venire.

L'intelligenza artificiale di Google è al centro dell'esperienza Pixel 9a, grazie all'integrazione di Gemini. Questo assistente AI personale è in grado di fornire aiuto in svariate situazioni, integrandosi con le app di Google come Maps, Calendar e YouTube per semplificare il multitasking. Gli utenti avranno anche accesso a Gemini Live, che permette conversazioni e chat a flusso libero, ideali per il brainstorming o per esercitarsi in una presentazione. In futuro, il Pixel 9a riceverà anche le nuove funzionalità di condivisione video e schermata di Gemini Live con Gemini Advanced, aprendo nuove possibilità di interazione e assistenza.

Oltre a Gemini, il Pixel 9a offre altre utili funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come Cerchia e cerca per effettuare ricerche direttamente dallo schermo senza cambiare app, e Pixel Studio per dare libero sfogo alla creatività nella creazione di immagini. Non mancano le esclusive funzioni di assistenza alle chiamate Pixel, come Aspetta per me, Trascrivi la chiamata e Filtro Chiamate. Insomma, tutta l'IA di Google che abbiamo imparato ad apprezzare dai modelli precedenti è disponibile anche in questo nuovo medio gamma.

La sicurezza è una priorità per Google, e il Pixel 9a eredita le stesse avanzate funzionalità di sicurezza dei modelli Pixel 9 e Pixel 9 Pro. In caso di emergenza, funzioni come Rilevamento di incidenti e Blocco per furto offrono un ulteriore livello di protezione e tranquillità. Il Pixel 9a è inoltre dotato di VPN by Google integrata senza costi aggiuntivi, e la funzione Trova il mio dispositivo permette ora di condividere la propria posizione in tempo reale con amici e familiari.

Pensando alle famiglie, Google presenta il Pixel 9a come un'ottima scelta come primo smartphone per i più piccoli. Il processo di avvio è stato semplificato per i genitori, e l'integrazione con Google Family Link permette di gestire l'account e il dispositivo dei figli, controllando il tempo di utilizzo, analizzando l'uso delle app, approvando i download e gestendo le impostazioni sulla privacy e la condivisione della posizione. La funzione Orario scolastico aiuta a ridurre le distrazioni limitando le funzionalità dello smartphone e silenziando le notifiche durante le ore di lezione.

Specifiche tecniche di Google Pixel 9a

Google Pixel 9a Display 6,3 pollici Actua Display (1080 x 2424 pixel, pOLED, 422 PPI), Frequenza di aggiornamento 60-120Hz Processore Google Tensor G4 RAM 8GB Memoria interna 128GB / 256GB Fotocamere posteriori 48MP (wide, f/1.7, auto-focus macro) + 13MP (ultrawide, f/2.2) Fotocamera anteriore 13MP (f/2.2) Batteria e ricarica 5100 mAh, Ricarica rapida a 23W, Ricarica wireless (Qi) fino a 7,5W Resistenza IP68 Sistema Operativo Android 15 Sicurezza Chip di sicurezza Titan M2, VPN by Google integrata Connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3, NFC, USB Type-C 3.2, Dual SIM (Nano SIM + eSIM) Materiali Retro in composito opaco, Telaio in metallo satinato, Almeno 23% di materiali riciclati Colori Nero ossidiana, Grigio creta, Rosa peonia, Viola ametista Dimensioni 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Peso 185.9 g

Prezzi e disponibilità

Il Google Pixel 9a sarà disponibile per il preordine e sarà in vendita da Aprile su Google Store, Amazon, Unieuro, MediaWorld, Vodafone e nei punti vendita Euronics, con un prezzo di partenza di 549 euro per il modello da 128GB di memoria e di 649 euro per il 256GB. Le date precise saranno comunicate da Google in un secondo momento.

Guardando solo ai grandi player come Samsung e Apple, senza dimenticare gli altri prodotti Pixel di Google, il Pixel 9a sembra posizionato in una fascia di mercato abbastanza azzeccata. Allargando però la visuale e guardando all'affollato panorama degli smartphone qui in Italia, sarà forse un po' più difficile convincere gli acquirenti a spendere la cifra richiesta, anche se ovviamente aspetteremo di dare un giudizio finale sul prodotto solo dopo averlo provato con cura.

In un mercato molto competitivo come quello italiano, dove i prodotti di fascia media sono molto aggressivi e i prodotti di fascia alta degli anni precedenti calano di prezzo rapidamente, Google dovrà sforzarsi di cercare di rendere più interessante questo prodotto con offerte dedicate e bundle.