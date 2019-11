Pixel 4, problemi al display? Su alcune unità tenderebbe al verde

I nuovi smartphone di Google tornano sotto i riflettori. Secondo alcuni utenti, possessori di Pixel 4 e Pixel 4 XL, alcune unità presenterebbero un difetto al display: lo schermo infatti tenderebbe verso una colorazione verde in alcune circostanze. Un utente su Reddit ha realizzato un video mostrando un Pixel 4 interessato dallo stesso problema. In questo caso che sembra essere isolato, il pannello è diventato completamente verde. Google ha già provveduto alla sostituzione.

Leggendo la discussione aperta su Reddit, le segnalazioni comunque non sembrano avere uniformità. In alcuni casi, il difetto si presenterebbe quando il refresh rate è impostato a 60Hz; in altri, invece, quando il display viene portato a 90Hz. In altri ancora, comparirebbe in condizioni di luminosità bassa (tra il 10% e il 35%) o sarebbe addirittura costante. Insomma, il problema sembrerebbe lo stesso ma si presenterebbe in circostanze differenti.

La situazione sembra poi rientrare se la luminosità è impostata tra il 50% e il 100%. Tuttavia, non dovrebbe trattarsi di un problema hardware in quanto sembrerebbe comparso dopo l’ultimo aggiornamento che ha portato le patch di sicurezza di novembre. Ciò vuol dire che Google potrebbe risolvere la situazione rilasciando un nuovo update.

Per il momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Google. La speranza è che si tratti davvero di un problema software, altrimenti sarebbe un bel grattacapo per Big-G. Continueremo a seguire la vicenda e provvederemo ad aggiornare l’articolo qualora dovessero esserci risvolti.