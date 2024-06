Da un documento interno di Google emergono migliaia di problemi con la privacy degli utenti

Una recente fuga di informazioni ha messo in luce alcuni problemi di privacy e sicurezza che hanno afflitto Google tra il 2013 e il 2018, rivelando come l'azienda tecnologica gestisca i dati sensibili degli utenti. Gli incidenti avvenuti, divulgati da una fonte anonima a 404 Media, variano in gravità e numero di utenti colpiti, ma sommati rivelano un modo di gestire le informazioni private piuttosto preoccupante.

Un episodio del 2016 per esempio ha visto il sistema Google Street View trascrivere e archiviare per errore numeri di targa dalle fotografie, creando una database di targhe con relativa geolocalizzazione. Secondo il report, queste informazioni sono state eliminate in seguito. Inoltre, la piattaforma Socratic.org, acquisita da Google, ha reso visibili per più di un anno gli indirizzi email di oltre un milione di utenti, nonché geolocalizzazione e indirizzi IP, compromettendo anche dati relativi a minori.

Gravi preoccupazioni sono emerse anche per quanto riguarda la raccolta di dati audio da parte di servizi vocali di Google, incluse le registrazioni della voce di circa 1.000 minori durante il lancio di YouTube Kids.

Altri errori segnalati includono la rivelazione di percorsi e indirizzi di residenza degli utenti Waze e alcune raccomandazioni di YouTube basate su video che gli utenti avevano cancellato dal proprio storico.

Significativo è stato anche l'accesso non autorizzato ad alcuni video privati sull'account YouTube di Nintendo, con la conseguente fuga di informazioni su alcuni annunci non ancora divulgati ufficialmente.

Google ha affermato che molti di questi episodi derivavano da servizi di terze parti e, nonostante i problemi siano probabilmente stati risolti visti gli anni trascorsi, si confida nel fatto che Google abbia aggiornato la policy in materia di privacy e le procedure per intervenire tempestivamente nel caso si verifichino problematiche simili.