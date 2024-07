Pixel 9 Pro XL VS Galaxy S24 Ultra: Google punta tutto sulle dimensioni

In vista dell'imminente evento Pixel, programmato per il prossimo 13 agosto, sono emerse in rete alcune immagini che mostrano i prototipi dei nuovi dispositivi Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL.

I video, originariamente pubblicati sul canale TikTok ucraino PixoPhone, prima che venissero rimossi sono stati salvati, e ri-condivisi, dalla sito di news YTechB.

Nonostante il terminale fosse parzialmente coperto da adesivi atti a nascondere le serigrafie caratteristiche dei prototipi, è stato comunque possibile osservare le dimensioni e alcune caratteristiche distintive del modello.

Il Pixel 9 Pro XL appare notevolmente più grande del Pixel 9, con uno schermo che potrebbe misurare 6,7 pollici secondo le stime di 9To5Google, confrontabile con il Samsung Galaxy S24 Ultra che presenta uno schermo da 6,8 pollici. Il modello base, il Pixel 9, dovrebbe avere uno schermo più contenuto da 6,2 pollici.

Anche le configurazioni della fotocamera differiscono sostanzialmente tra i due modelli: il Pixel 9 Pro XL è equipaggiato con una barra più lunga che ospita tre lenti, un bulbo LED per il flash e quello che sembra essere un sensore di temperatura, mentre il Pixel 9 presenta solo due lenti oltre al flash.

Nel dettaglio estetico, il Pixel 9 Pro XL si distingue per una finitura opaca sulla parte posteriore, meno soggetta a impronte digitali rispetto alla finitura lucida del Pixel 9. Per quanto riguarda i bordi dei dispositivi, si nota una scelta inversa: mentre il Pixel 9 ha bordi opachi, quelli del Pixel 9 Pro XL sono lucidi. Queste scelte di design potrebbero essere mirate a differenziare i due modelli agli occhi dei consumatori.

È importante prendere queste informazioni con cautela, dato che non è garantito che queste caratteristiche si rifletteranno nei prodotti finali che Google introdurrà durante il suo evento.

Sarà interessante vedere quali innovazioni e miglioramenti saranno effettivamente presentati, soprattutto per verificare se Google riuscirà a superare alcune delle criticità riscontrate nei modelli precedenti.

Per ulteriori dettagli sui dispositivi Pixel e sulle novità di Google, rimanete sintonizzati sui principali aggiornamenti e recensioni. Approfondire l'offerta di smartphone Google potrebbe offrire importanti spunti sia per gli utenti alla ricerca di un nuovo dispositivo sia per gli appassionati di tecnologia interessati alle ultime innovazioni nel campo della telefonia mobile.