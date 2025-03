Pixel 9a non ha più segreti, primo video unboxing e benchmark sono già online

L'attesa per il nuovo Google Pixel 9a è quasi finita. Mentre il 19 marzo, data presunta del lancio, si avvicina, il web è stato inondato da video unboxing e prove sul campo del nuovo smartphone di fascia media di Google. Questi filmati, pubblicati dai canali YouTube Sahil Karoul e The Mobile Central, offrono uno sguardo approfondito e in anteprima al dispositivo, confermando gran parte delle indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane.

La novità più evidente del Pixel 9a è il suo design, che segna un netto distacco dal linguaggio stilistico degli attuali Pixel. Il retro dello smartphone è ora piatto, con una protuberanza della fotocamera quasi inesistente. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla caratteristica "camera island" che ha contraddistinto i modelli precedenti. Il Pixel 9a adotta anche dei bordi piatti, simili a quelli degli iPhone, conferendogli un aspetto più moderno e squadrato.

Tuttavia, non tutte le scelte estetiche convincono. Il design frontale, come evidenziato nei video, appare datato a causa delle cornici piuttosto spesse che circondano il display da 6,3 pollici. Questo dettaglio potrebbe far storcere il naso a chi cerca un'estetica più attuale e minimalista, soprattutto in un telefono di fascia media del 2025.

I video unboxing non si limitano all'estetica. Lo YouTuber Sahil Karoul, in particolare, ha sottoposto il Pixel 9a a una serie di benchmark e test di gioco per valutarne le prestazioni. Il processore Tensor G4, cuore pulsante del dispositivo, ha mostrato risultati promettenti, senza evidenziare problemi di surriscaldamento.

Anche la qualità della fotocamera e dei video è stata messa alla prova. I sample mostrano immagini nitide e dettagliate, con una stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) particolarmente efficace, che garantisce video fluidi e privi di tremolii.

Un altro aspetto positivo emerso dai video è la combinazione di un chip Tensor G4 più efficiente dal punto di vista energetico e una batteria da 5.100mAh. Questa accoppiata dovrebbe garantire un'autonomia superiore rispetto ai modelli precedenti, un dettaglio che sarà sicuramente apprezzato dagli utenti.

Il Google Pixel 9a sembra destinato a replicare il successo dei suoi predecessori, come Pixel 8a. L'azienda di Mountain View ha saputo combinare un design rinnovato, prestazioni solide e un prezzo presunto abbastanza competitivo, al di sotto dei 600 euro, creando un dispositivo che potrebbe attrarre un vasto pubblico.

Google dovrebbe presentare ufficialmente il Pixel 9a il 19 marzo. Resta da vedere se tutte le informazioni trapelate saranno confermate, ma i video unboxing e hands-on hanno già fornito un quadro completo del dispositivo, alimentando ulteriormente l'attesa dei fan di Google e degli appassionati di tecnologia.

Il Pixel 9a si candida quindi a diventare uno dei protagonisti della fascia media nel 2025.