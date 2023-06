L’atteso lancio del Google Pixel Fold ha segnato un nuovo capitolo nell’evoluzione degli smartphone pieghevoli. Tuttavia, appena dopo il debutto ufficiale, si sono verificati alcuni imprevisti che mettono alla prova l’affidabilità di questa tecnologia all’avanguardia.

Ron Amadeo, rinomato giornalista di Ars Technica, ha recentemente raccontato il suo sfortunato caso riguardante il display OLED del Pixel Fold. Sembrerebbe che la presenza di un minuscolo detrito all’interno della fessura tra il rivestimento protettivo dello schermo e la cornice abbia causato gravi danni al pannello quando il dispositivo è stato chiuso. Alcuni utenti di Reddit hanno anche segnalato piccole ammaccature nella stessa area dello schermo, anche se non hanno riscontrato malfunzionamenti evidenti. Tuttavia, considerando l’esperienza di Ron, è comprensibile che tali segnalazioni sollevino preoccupazioni tra i nuovi acquirenti di un prodotto così costoso.

Un altro utente, marcusr_uk, ha condiviso la sua delusione, raccontando dell’improvvisa comparsa di una linea rosa luminosa sullo schermo interno del Pixel Fold dopo poche ore di utilizzo. Sebbene si spera che tali danni siano coperti dalla garanzia, Google ha fornito poche informazioni al riguardo, invitando gli utenti a contattare il supporto.

“Raccomandiamo a chiunque abbia un problema di contattare l’assistenza per approfondire la questione” ha detto Alex Moriconi, portavoce di Google, a The Verge.

È evidente che l’industria debba continuare a lavorare per migliorare la durabilità e l’affidabilità dei foldable. La riduzione della fragilità degli schermi flessibili è una sfida complessa, ma è essenziale per garantire che i dispositivi pieghevoli diventino una scelta affidabile per gli utenti di tutto il mondo. Ciò richiede un impegno costante nell’innovazione dei materiali, nel design e nella tecnologia di produzione.

Gli utenti desiderano dispositivi che possano resistere all’usura quotidiana e che abbiano una lunga durata nel tempo. Solo allora potranno sentirsi sicuri nell’investire in questa nuova tecnologia e sfruttarne appieno i vantaggi.