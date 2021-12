Play Store, anche a voi Google ha regalato del credito?

Dicembre è ormai arrivato, fuori imperversa il freddo, le persone stanno decorando case, negozi, strade ed il Natale si sta avvicinando. Anche Google sembra essere in vena di festeggiare e sta offrendo ad alcuni fortunati utenti del credito per l’acquisto di applicazioni o giochi dal Play Store! Siete tra i fortunati?

Non è la prima volta che capita, spesso Google regala del credito ai propri utenti in modo che essi possano acquistare applicazioni o giochi premium oppure investirlo per acquisti in-app. Ad esempio con Opinion Rewards, l’azienda americana paga i partecipanti ad alcuni sporadici sondaggi con del denaro da spendere sul negozio di app Android.

Sembra che in occasione di queste festività Natalizie il colosso americano delle ricerche stia offrendo 1 euro di credito ad alcuni utenti selezionati.

A quanto pare, Google ha selezionato le persone che possono aderire a questa iniziativa analizzando lo storico degli acquisti e dei download effettuati in precedenza sulla piattaforma, non tutti possono quindi ricevere l’euro di sconto. Come viene riportato nei termini completi dell’offerta, il credito deve inoltre essere speso entro il 23 dicembre 2021 appena in tempo per il cenone con i parenti.

Lo sconto è valido per qualsiasi download di app, gioco o acquisto effettuato all’interno delle app a patto che il totale sia maggiore o uguale ad 1 euro. Lo sconto viene applicato automaticamente quando si effettua il pagamento e può essere utilizzato ovviamente in un unica soluzione. Aprite dunque l’applicazione del Play Store e controllate!

Voi avete ricevuto il credito extra in omaggio? Quale applicazione o gioco acquisterete? Lasciateci un commento qui sotto in modo da ispirare altri lettori che magari non hanno ancora bene le idee chiare su come sfruttare la promozione.