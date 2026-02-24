Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul POC Obex MIPS, il casco da sci e snowboard progettato per garantire una protezione ottimale dentro e fuori le piste. Dotato del sistema MIPS contro gli impatti rotazionali, regolazione a 360° e clip integrata per gli occhiali, è perfetto per ogni sport in montagna. Ora disponibile a soli 91,70€, con uno sconto del 54% rispetto al prezzo originale di 199,95€.

POC Obex MIPS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POC Obex MIPS è il casco ideale per chi pratica sci alpinismo, sci alpino o snowboard e non vuole scendere a compromessi sulla sicurezza. Grazie al sistema MIPS Protection, offre una protezione avanzata contro gli impatti rotazionali, rendendolo adatto sia agli sciatori esperti che affrontano fuoripista impegnativi, sia ai più giovani che si avvicinano agli sport sulla neve. La sua struttura ibrida in policarbonato e ABS garantisce un ottimo equilibrio tra leggerezza e resistenza, mentre la fodera EPS aggiunge un ulteriore livello di protezione.

Questo casco soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità e comfort in montagna: il sistema di regolazione a 360° permette una vestibilità personalizzata, e la ventilazione completamente regolabile si adatta a diverse condizioni atmosferiche. La clip integrata per la maschera è un dettaglio apprezzato da chi vuole tutto saldamente in posizione durante le discese. Attualmente disponibile a 91,70€ invece di 199,95€, con uno sconto del 54%, rappresenta un'occasione imperdibile per acquistare un casco premium a un prezzo accessibile.

