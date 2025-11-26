POCO ha fatto il suo ingresso ufficiale nel segmento dei flagship premium con il lancio globale dei nuovi smartphone POCO F8 Ultra e POCO F8 Pro. Questa nuova serie è stata presentata a Bali e si distingue per l'integrazione di innovazioni d’avanguardia. Una delle partnership più significative è quella con Bose, che ha portato all'integrazione della tecnologia Sound by Bose all'interno dei dispositivi F8 Series. L'obiettivo è offrire un audio chiaro, con un sistema acustico premium a triplo speaker sulla versione Ultra.

POCO F8 Ultra: Il flagship definitivo?

Il modello di punta, POCO F8 Ultra, è posizionato per stabilire un nuovo punto di riferimento tra i veri flagship.

Prestazioni estreme : è uno dei primi smartphone alimentati dal nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, combinato con il chipset VisionBoost D8 per ottimizzare il gaming. Ha raggiunto un punteggio AnTuTu superiore a 3.944.934.

: è uno dei primi smartphone alimentati dal nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, combinato con il chipset VisionBoost D8 per ottimizzare il gaming. Ha raggiunto un punteggio AnTuTu superiore a 3.944.934. Fotografia Pro : vanta un sensore principale Light Fusion 950 da 50MP con OIS e il primo teleobiettivo periscopico POCO da 50MP con zoom ottico 5x e Ultra Zoom fino a 20x.

: vanta un sensore principale Light Fusion 950 da 50MP con OIS e il primo teleobiettivo periscopico POCO da 50MP con zoom ottico 5x e Ultra Zoom fino a 20x. Batteria e ricarica: è dotato della batteria più capiente della serie (6500mAh) , supportando la ricarica rapida HyperCharge da 100W (100% in 38 minuti) e la ricarica wireless HyperCharge da 50W.

POCO F8 Pro: potenza per ogni giorno

POCO F8 Pro offre un'esperienza ad alte prestazioni più accessibile, ereditando alcune funzioni di punta della versione Ultra.

Design raffinato : è il primo POCO con una scocca posteriore in vetro monoblocco, realizzata in un unico modulo di vetro spesso 2 mm.

: è il primo POCO con una scocca posteriore in vetro monoblocco, realizzata in un unico modulo di vetro spesso 2 mm. Prestazioni e batteria : equipaggiato con la piattaforma Snapdragon 8 Elite Mobile e una batteria da 6210mAh. Supporta la ricarica HyperCharge da 100W, raggiungendo il 100% in soli 37 minuti.

: equipaggiato con la piattaforma Snapdragon 8 Elite Mobile e una batteria da 6210mAh. Supporta la ricarica HyperCharge da 100W, raggiungendo il 100% in soli 37 minuti. Imaging versatile: è il primo modello POCO Pro a integrare una fotocamera teleobiettivo dedicata da 50MP con zoom ottico 2.5x e zoom senza perdita di qualità 5x.

Per l'ingresso nel mercato italiano, i nuovi telefoni sono proposti con offerte di lancio che rendono i prezzi già molto interessanti. In aggiunta ai prezzi promozionali, su Mi.com è possibile usufruire di ulteriori coupon e opzioni di trade in. Per l'acquisto di POCO F8 Ultra, si può ricevere in omaggio uno a scelta tra un monitor, una friggitrice ad aria o degli auricolari Xiaomi. Sono disponibili anche bundle speciali che abbinano i telefoni al REDMI Pad 2 Pro.

