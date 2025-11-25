Avatar di Ospite PHP_Chief #133 0
alla fine era ora che succedesse, sono anni che mi trovo a dover mandare le foto via whatsapp compresse perché i miei colleghi hanno iphone
ma quindi ora posso mandare file dal pixel ai device apple senza impazzire?
Apple non dirà mai nulla pubblicamente, ormai lo sappiamo. Silenzio e minimo indispensabile
boh io comunque continuo a usare wetransfer
Esattamente. Però al momento funziona solo con i Pixel 10.
boh io comunque continuo a usare wetransfer
Io per bypassare AirDrop ho cominciato a usare i file non compressi di Telegram. Se non sono cose giganti (il limite mi pare sia 5GB) è anche più veloce.
