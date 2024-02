Prezzo TOP sul POCO X6 Pro, meno di 310€! (-11%)

Siete alla ricerca di uno smartphone dotato di caratteristiche da top di gamma ma volete rimanere sulla soglia dei 300€? A fare al caso vostro è il fantastico POCO X6 Pro, dotato di 8+256GB di memoria, la tripla fotocamera 64MP con OIS e schermo Amoled da 6,67 pollici. Grazie allo sconto dell'11% offerto da Amazon potrà essere vostro al prezzo speciale di 309,90€ rispetto al prezzo originale di 349,90€!

POCO X6 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Con il suo processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra, il POCO X6 Pro vi garantirà prestazioni straordinarie, sia che vi immergiate in lunghe sessioni di gaming che nello streaming dei vostri video preferiti. Il display Amoled da 6,67" con tasso di aggiornamento a 120Hz e una risoluzione di 1.5K porta, invece, i colori in vita, offrendo neri profondi e una gamma cromatica vibrante che vi immergerà completamente in ogni scena.

Dotato di un design elegante e una batteria da 5100mAh, il POCO X6 Pro si adatta perfettamente alle lunghe giornate, il tutto senza sacrificare stile e comfort. Inoltre, grazie alla tripla fotocamera con sensore principale da 64MP fornito di OIS riuscirete a catturare ogni dettaglio dei momenti più significativi con la massima stabilità.

Insomma, con il POCO X6 Pro avrete in mano la tecnologia di punta a un prezzo accessibile di soli 309,90€. La combinazione tra prestazioni eccezionali, qualità fotografica superiore, e longevità della batteria lo rendono l'investimento ideale per chi cerca uno smartphone completo e dal design accattivante. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!