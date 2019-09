Polaroid Lab stampa foto sfruttando la luce dello schermo degli smartphone

Polaroid Lab è un dispositivo che stampa le foto scattate dallo smartphone senza utilizzare nessun tipo di connessione ma sfruttando la luce riflessa dal display. Compatibile con Android e iOS.

Si chiama Polaroid Lab ed è un dispositivo che stampa le foto scattate dallo smartphone senza utilizzare nessun tipo di connessione. Niente Wi-Fi, niente Bluetooth e niente cavi. L’immagine da stampare viene infatti ricreata sfruttando la luce dello schermo dello smartphone che viene proiettata all’interno di Polaroid Lab.

Lo stile riprende quello classico delle fotocamere Polaroid fatta eccezione per la mancanza dell’obiettivo che è stato sostituito da un piano d’appoggio. Qui verrà posizionato lo smartphone con il display rivolto verso il basso. L’obiettivo – posto internamente – è composto da tre specchi che utilizzano la luce riflessa per ricreare l’immagine da stampare.

Il dispositivo funziona in accoppiata con l’app Polaroid Originals da dove è possibile selezionare la foto che si desidera stampare e applicare anche dei filtri o delle modifiche. Basterà poi posizionare lo smartphone sulla parte superiore di Polaroid Lab e cliccare sull’apposito pulsante rosso per avere una stampa in vecchio stile. Sarà possibile stampare un collage di una stessa foto che, però, sarà senza soluzione di continuità in quanto ogni parte avrà comunque i classici bordi bianchi, tipici delle foto istantanee.

L’azienda specifica che funzionerà sui dispositivi iOS a partire da iPhone 6S e sulla “maggior parte degli smartphone Android”. Polaroid Lab dovrebbe godere di un’autonomia di circa un mese e si ricarica tramite cavo micro-USB. È compatibile con qualsiasi film, tranne SX-70. Resta da capire se le foto stampate in questo modo saranno dettagliate e chiare.

Polaroid Lab arriverà in Europa il prossimo mese di ottobre. Non ci sono informazioni ufficiali sul prezzo di vendita che dovrebbe aggirarsi intorno ai 130 euro.