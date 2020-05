PosteMobile ha appena annunciato che la promozione Creami WOW Weekend 30 GB è nuovamente disponibile. I futuri clienti potranno effettuare l’attivazione entro il prossimo 24 maggio 2020. L’offerta è attivabile dai consumatori che decidono di attivare una nuova scheda SIM online (con o senza portabilità).

Nelle zone in cui è disponibile la copertura WINDTRE, sarà possibile navigare alla velocità massima di 300 Mbps in download, grazie al 4G+. Tutti gli altri dovranno invece accontentarsi di una velocità inferiore (150 Mbps in download grazie al 4G).

Creami WOW Weekend 30 GB ha un costo di 4,99 euro al mese e comprende:

30 GB di internet;

di internet; Minuti illimitati ;

; Messaggi illimitati.

La promozione prevede il piano Creami NEXT 1 (che comprende una base di 5 GB), con un bonus di 25 GB disponibile dopo circa 24 ore dall’attivazione della SIM. Quest’ultima ha un costo di 20 euro (una tantum) con 10 euro di traffico incluso (con cui poter pagare 2 mesi di promozione). La spedizione della SIM è gratuita. Per attivare la promozione, gli interessati potranno recarsi nel sito web ufficiale di PosteMobile.