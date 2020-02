Prenota Galaxy S20, in regalo i nuovi Galaxy Buds+

Dopo l’annuncio avvenuto a Londra qualche giorno fa, il mercato è già pronto per accogliere l’attesissimo Samsung Galaxy S20, prossimo top di gamma della casa coreana. In arrivo sul mercato nazionale il prossimo 10 marzo al prezzo di 1.370,00€ circa, il nuovo Galaxy S20 si caratterizza per un comparto fotografico eccezionale, prestazioni futuribili e un design semplice ma elegante, che includerà ben quattro fotocamere posteriori con uno zoom capaci di ingrandire l’immagine fino a 100 volte: novità assoluta nel mondo smartphone!

E dunque, parlando proprio di S20 e di suo fratello maggiore, S20+, vi segnaliamo che è disponibile un’ottima promozione che vi permetterà, fino al prossimo 8 marzo 2020, di acquistare uno dei due dispositivi, ricevendo in regalo un paio di auricolari wireless Samsung Galaxy Buds+ di colore bianco. Per aderire alla promozione non dovrete far altro che preordinare uno dei due smartphone su uno degli store aderenti all’iniziativa (in calce a questo articolo), prodigandovi poi di portare a termine, entro le ore 23.59 del 10 aprile 2020, la seguente procedura:

Prenota dalle 20:00 del 11 febbraio 2020 alle 23:59 dell’8 marzo 2020 un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G versione italiana (i modelli aderenti all’iniziativa sono i seguenti: SM-G986, SM-G985, SM-G988, Codici ASIN B084LFKLFJ, B084LFG1DW, B084LFT86, B084LFPSY9, B084LF45TR, B084LFYNQ2, B084LFXW1K, B084LFHTML). Munirsi di scontrino o fattura (nel caso di Amazon, fate riferimento a questa pagina) Registra il tuo ordine entro il 10 Aprile 2020 incluso sul sito Samsung members.samsung.it/registrazionegalaxyS20, compilando l’apposito modulo ed assicurandoti di caricare la fattura (o qualunque altra prova d’acquisto), indicando IMEI, codice seriale e data di acquisto. Assicurati, inoltre, di caricare la foto dell’etichetta del prodotto promozionato contenente il codice IMEI Una volta completata la registrazione del Prodotto Promozionato sul Sito con tutti i dati richiesti, il Destinatario riceverà una e-mail di conferma contenente il numero d’ordine relativo alla propria richiesta.

Di seguito vi riportiamo i link a tutti gli store su cui la promozione è disponibile (incluso ovviamente Amazon), così da poter acquistare S20 o S20+ presso il rivenditore che più si confà alle vostre esigenze. Ovviamente tenete presente che questa è un’offerta limitatissima nel tempo e che l’acquisto di uno dei due smartphone non garantisce automaticamente la ricezione delle Free Buds +. Assicuratevi quindi di rientrare nei limiti di tempo della promozione e di seguire attentamente tutti gli step relativi la registrazione del prodotto!

Termini e Condizioni:

Offerta valida solamente per prodotti prenotati dalle 20:00 del 11 febbraio 2020 alle 23:59 del 8 Marzo 2020, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili. Offerta non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti. L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto delle versioni italiane degli smartphone con codici ASIN B084LFKLFJ, B084LFG1DW, B084LFT86, B084LFPSY9, B084LF45TR, B084LFYNQ2, B084LFXW1K, B084LFHTML. Nel caso specifico di Amazon, sono esclusi i prodotti Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro. In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati. Nel caso di Amazon, l’azienda si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

Store disponibili

