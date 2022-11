Dopo più di una settimana di Black Friday le offerte continuano in questo lunedì 28 novembre grazie al Cyber Monday, un altro giorno di sconti dedicati principalmente al mondo dell’elettronica. Amazon è ovviamente in prima linea nello proporre promozioni imperdibili, e se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma a un prezzo stracciato, oggi è il giorno perfetto per metterlo nel carrello.

Il Samsung Galaxy Z Fold4, nella versione da 512 GB di memoria e del colore Gray Green, è infatti in offerta a soli 1.507,00€ invece di 1.999,00€; si tratta di uno sconto del 25%, che vi farà risparmiare quasi 500,00€! Considerando le caratteristiche fantastiche di questo smartphone che è tra i migliori del mercato, è un’occasione imperdibile!

La caratteristica principale dello Galaxy Z Fold4 è, come intuibile dal nome, la capacità di piegarsi, passando da uno schermo di 6.2″ a un impressionante 7.6″, che vi permetterà di godere appieno del fantastico display AMOLED, dove godrete di colori accesi e ricchi di contrasti. L’assenza di cornici vi consentirà inoltre di immergervi completamente nei contenuti dello smartphone, eliminando qualsiasi interruzione e dandovi la massima libertà di multitasking.

La presenza di due schermi è infatti perfetta per passare da un messaggio all’altro e gestire due attività contemporaneamente, mentre grazie alla S Pen (inclusa nella confezione) potrete prendere comodamente appunti a mano, il tutto sfruttando un unico dispositivo e tenendo ciò di cui avete bisogno a portata di mano. Il multitasking è potenziato ulteriormente dalla funzionalità Unisci App: potrete aprire contemporaneamente fino a tre applicazioni all’interno dello stesso display, non perdendovi quindi mai un messaggio o una videochiamata, e non dovendo passare continuamente da una scheda all’altra per vedere delle informazioni importanti.

Oltre al display, a rendere fantastico il Samsung Galaxy Z Fold4 è la fotocamera, dato che riuscirete a scattare delle foto strabilianti grazie alle 3 fotocamere posteriori: una grandangolare da 50 MP, lo Space Zoom che arriva fino all’incredibile 30X e una fotocamera con teleobiettivo e zoom ottico 3X. I software più innovativi del settore uniscono questi tre obiettivi per regalarvi foto mozzafiato, sempre illuminate, mai mosse e perfette anche da molto lontano o al buio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta dello Samsung Galaxy Z Fold4, invitandovi a completare l’acquisto il prima possibile, dato che gli sconti del Cyber Monday finiranno presto, mentre le scorte disponibili potrebbero terminare ancor prima considerando la qualità eccellente dello smartphone. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, questi giorni di promozioni sono il momento perfetto per provarlo!

