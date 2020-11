Proteggi il tuo iPhone 12 con Spigen

In questo periodo dell’anno, come ogni anno, Apple presenta e commercializza la nuova generazione di iPhone 12. Arrivano sul mercato quini i 4 nuovi modelli, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini tutti compatibili con il 5G.

La commercializzazione, in questo 2020 funestato da ovvie cause di forza maggiore, è stata più travagliata del previsto. Ma gli iPhone 12 ci sono ed anche Spigen c’è, con l’aggiornamento del nuovo catalogo relativo alle sue custodie.

Per chi ancora non conoscesse Spigen, si tratta dello storico casemaker che da 12 anni accompagna i rilasci degli smartphone più importanti con la disponibilità tempestiva di accessori. La missione dell’azienda è quella di non sacrificare il design originale del prodotto e di proteggere il vostro dispositivo dagli imprevisti della vita quotidiana.

La preoccupazione di chi acquista una custodia trasparente è quella che, nel tempo, possa ingiallire limitandone appunto la trasparenza originale. Spigen ha deciso di creare Ultra Hybrid, che rimarrà perfettamente chiara e trasparente nella sua parte posteriore anche dopo anni. Non solo design, la custodia ripara efficacemente dagli urti e dalle cadute anche le superfici laterali, enfatizzando i colori Pacific Blue e Navy.

La nuova Tough Armor è la soluzione di Spigen per chi non vuole solo una custodia. Con il suo elevato grado di protezione è ottima per attutire le potenziali cadute del dispositivo, anche le più rovinose. Il prodotto non rinuncia a garantire una presa salda, pur avendo uno spessore importante.

Nella sua profondità è incluso un doppio strato di protezione che può salvare efficacemente lo smartphone da urti importanti, indipendentemente dalla durezza e dal tipo di superfice cui viene a contatto.

E poi è presente anche un cavalletto che tiene lo smartphone in una posizione comoda per, ad esempio, consultare contenuti multimediali qualora avessimo le mani occupate. E ancora, può essere utile per svolgere didattica a distanza e/o smart working.

Thin Fit è una delle custodie più semplici dell’azienda, rispetta le forme del design e allo stesso tempo è ultra protettiva. Negli anni è diventata sempre più efficace nella sua funzione di protezione e oggi, che ha compiuto 10 anni, Spigen la festeggia con una nuova versione che alza ancora di più il grado di protezione pur rimanendo sottile nelle sue misure.

La custodia protegge lo smartphone su ogni lato, è facile da montare/smontare e possiede all’interno uno strato cuscinetto che preserva lo smartphone dalle cadute.

Insomma, Spigen c’è e accompagna la vita dei nostri smartphone con una ancora più efficace linea di custodie protettive e funzionali, pur non snaturando il design che Apple, in questo caso, ha pensato per i suoi iPhone 12. Anche le feritoie di collegamento, la ricarica wireless, i dettagli perimetrali dei sensori, sono utilizzabili in comodità come se la custodia non fosse nemmeno applicata. I tasti laterali sono anch’essi protetti e premerli è altamente semplice ed efficace.

Se hai deciso di acquistare l’ultimo iPhone 12, indipendentemente dal modello, tieni ben protetto il tuo smartphone Apple con Spigen!