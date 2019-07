Qualcomm, addio agli Snapdragon per gli smartphone Android Go?

Secondo Winfuture, Qualcomm sembrerebbe al lavoro su un una nuova serie di processori pensata esclusivamente per gli smartphone Android GO.

Qualcomm sembrerebbe al lavoro su un una nuova serie di processori pensata esclusivamente per gli smartphone Android Go. I dispositivi che rientrano in questo programma di Google sono caratterizzati da schede tecniche basilari e destinati al segmento di fascia bassa. Il produttore statunitense, dunque, potrebbe creare una nuova serie di chip – differente da quella Snapdragon – proprio per questi smartphone nel tentativo probabilmente di conquistare i mercati emergenti.

Secondo quanto riportato dal tedesco Winfuture, nei database dell’azienda di San Diego è comparsa una nuova piattaforma ARM chiamata Qualcomm QM215. La mancanza della lettera “S” che identifica la serie Snapdragon ha portato a ipotizzare che Qualcomm potrebbe voler commercializzare il nuovo chip creando una nuova serie. Purtroppo, però, le informazioni relative al nuovo SoC sono poche.

Il processore potrebbe essere basato su quattro core da 1,3 Ghz e una GPU a 650 MHz. La base di sviluppo potrebbe essere rappresentata dalle precedenti piattaforme Snapdragon 410 e Snapdragon 425. A quanto pare, il chip QM215 sarebbe già in fase di test su alcuni dispositivi di fascia bassa con 1 o 2 Gigabyte di RAM (LPDDR3) e 8 o 16 Gigabyte di memoria interna. Gli smartphone sarebbero, inoltre, dotati di un pannello LCD con risoluzione massima HD+ (1440 x 720 pixel).

Allo stato attuale, risulta difficile dire quando Qualcomm potrebbe rendere disponibile la nuova piattaforma o semmai diventerà realtà. In ogni caso, date le modeste schede tecniche dei dispositivi in test, è ipotizzabile la volontà da parte dell’azienda statunitense di voler porre le basi per una nuova generazione di smartphone a basso costo. Questo potrebbe far conquistare terreno a Qualcomm in quei mercati emergenti dove i chip Mediatek sono molto presenti.