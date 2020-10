Qualcomm, in sviluppo uno smartphone da gaming con Snapdragon 875

L’industria degli smartphone da gaming è in pieno sviluppo e negli ultimi anni abbiamo visto arrivare negli scaffali (fisici e virtuali) dei negozi moltissimi prodotti dedicati ai videogiocatori, come ROG Phone, Black Shark, Red Magic e molti altri ancora.

Qualcomm è sempre stata scelta come produttrice dei SoC top di gamma a bordo di questi smartphone da gaming, grazie alle performance di altissimo livello dei propri chip della serie Snapdragon 800. Sembra che ora il brand americano stia pensando di entrare nell’affollato mondo dei produttori di smartphone con un dispositivo prodotto da sé e venduto con il proprio marchio sopra.

A bordo dovremmo trovare il non ancora presentato Snapdragon 875, il chip top di gamma che verrà presentato a dicembre e muoverà i dispositivi di punta degli altri produttori nel 2021. Qualcomm, tuttavia, non disporrebbe delle risorse necessarie a poter assemblare in autonomia uno smartphone da cima a fondo, per cui avrebbe deciso di affidarsi ad un aiuto esterno. Sarebbe Asus, secondo i rumor condivisi da DigiTimes, l’azienda scelta per aiutare il produttore americano nella realizzazione del proprio primo smartphone.

Qualcomm si occuperebbe del design industriale e ottimizzerebbe il proprio chip mentre ad Asus, nello specifico la divisione ROG, si dovrebbe occupare del design del prodotto e dello sviluppo del resto dell’hardware. Per contenere i costi e mantenere alcuni margini di profitto, Qualcomm e Asus avrebbero concordato di acquistare congiuntamente le componenti. Ciò significa che il primo smartphone da gaming Qualcomm e il prossimo Asus ROG Phone potrebbero condividere molte delle caratteristiche.

DigiTimes afferma inoltre che Qualcomm e Asus sperano di produrre circa 1 milione di unità all’anno. La metà di queste sarà venduta con il marchio Qualcomm, mentre le restanti 500 mila unità saranno telefoni ROG.

Le due aziende eviteranno probabilmente di competere direttamente il più possibile, quindi il prossimo ROG Phone potrebbe non essere venduto dove è disponibile la versione Qualcomm e viceversa.