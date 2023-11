Snapdragon X Elite, Alex Katouzian ci svela la formula per il successo | Intervista

Allo Snapdragon Summit, tenutosi la scorsa settimana nella bellissima isola di Maui, abbiamo avuto l'occasione di scambiare delle chiacchiere a quattrocchi con Alex Katouzian, Senior Vice President & General Manager, Mobile, Compute, & XR (MCX) di Qualcomm, riguardo alle nuove proposte del brand, in particolare Snapdragon X Elite.

Il VP Qualcomm ci ha spiegato nel dettaglio perché, secondo lui, il lancio della nuova piattaforma Compute sarà un successo e in che modo l'azienda si è mossa e si sta muovendo per assicurarsi che sia tale.

Di seguito troverete le nostre domande in grassetto, con le risposte di Katouzian a seguire. Queste ultime sono trascritte parola per parola dalla registrazione della nostra intervista, senza filtri o modifiche editoriali se non quelle atte a rendere più leggibile la lunga chiacchierata. Buona lettura!

Nel corso degli anni abbiamo visto Qualcomm cercare di farsi spazio nel mercato dei desktop con diverse iterazioni di SoC, come la piattaforma 8cx o i chip realizzati in collaborazione con Microsoft. In che modo la piattaforma Snapdragon X Elite è diversa questa volta?

Come in ogni attività in cui entriamo, ci vuole tempo per perfezionare la soluzione, per imparare l'ecosistema, per ottenere la compatibilità e cose del genere.

Quando abbiamo proposto una soluzione per il mercato dei PC e abbiamo cercato di far girare Windows su una piattaforma Snapdragon, abbiamo avuto problemi di compatibilità, non avevamo una piattaforma CPU personalizzata, la nostra GPU era riutilizzata da altri business, l'intelligenza artificiale non era ancora diffusa, quindi tutto ciò che avevamo era sostanzialmente un "guardate, potete fare un PC mobile abbastanza sottile, abbastanza leggero, abbastanza connesso, con una batteria lunga e potete lavorare ovunque". In realtà non c'era nulla, se non l'esecuzione di normali applicazioni per PC, che non facevano molta differenza.

Con il secondo e terzo tentativo, abbiamo personalizzato il chip, abbiamo ottenuto una maggiore larghezza di banda della memoria, una migliore capacità grafica, mentre la CPU è rimasta indietro. C'erano ancora problemi di compatibilità del software e di collegamento con l'ecosistema, come stampanti, mouse e cose del genere.

L'anno scorso siamo migliorati. Almeno alcuni dei progetti presenti sul mercato funzionavano meglio e in modo corretto, ma non era ancora il massimo.

Questa volta il punto di inflessione è molto, molto più grande e l'intelligenza artificiale è ora in primo piano e Microsoft è molto, molto, molto entusiasta di cercare di capire come spingerla nell'ecosistema il più possibile. La CPU personalizzata ha fatto la differenza, perché le prestazioni di questo dispositivo sono di prim'ordine.

Avete appena visto l'introduzione di X Elite ma, nel corso del tempo, ci rivolgeremo al mercato dei PC dal costo compreso tra i 500 e i 1500 dollari e potremo spaziare tra questi. La soluzione è scalabile e le prestazioni dell'intelligenza artificiale sono così buone che nessuno può avvicinarsi.

Quindi non solo il passato è applicabile (un PC sottile, leggero e utile tutto il giorno) ma ora si hanno anche le prestazioni, si ha l'IA e si hanno core che supportano in modo adeguato tutte queste cose.

Inoltre, da due o tre anni lavoriamo con l'ecosistema hardware e con l'ecosistema software per cercare di portare le cose avanti. Il supporto di Microsoft e il fatto che il loro sistema operativo sia ottimizzato per quello che abbiamo è di grande aiuto. Per noi, quindi, questo lancio sul mercato è completamente diverso rispetto a prima.

Abbiamo prestazioni ai vertici del settore. Abbiamo la portabilità del software da utilizzare, proprio come avete visto presentare da Microsoft, la piattaforma di emulazione è davvero, davvero buona. Le prestazioni sono davvero ottime. Tutto ciò che vedete sul mercato e che viene emulato oggi, noi lo faremo meglio.

Credo che ora abbiamo una piattaforma pronta per essere accettata dal mercato dei PC. Dalla compatibilità del software, al supporto nativo, al supporto dell'emulazione, alla compatibilità dell'ecosistema hardware, alle prestazioni, all'intelligenza artificiale, a Microsoft che si sta facendo avanti. Tutto è allineato.

Penso, quindi, che ora abbiamo una soluzione che tutti possono considerare buona se non migliore di quella che stanno usando.

Perché scegliere una soluzione ARM rispetto a una soluzione x86? Perché con le soluzioni ARM le prestazioni per watt sono di gran lunga migliori rispetto a qualsiasi altra soluzione presente sul mercato. In termini di prestazioni, siamo molto, molto ben posizionati. Perciò non si noterà alcuna differenza con le prestazioni di un PC x86 e, non solo, le nostre prestazioni saranno addirittura migliori.

Inoltre, avrete prodotti con un design sottile e molto attraente, una batteria di lunga durata compatibile con molti, molti, molti, molti software diversi, software di altissimo livello. E direi che avrete finalmente un concorrente di Apple che sta scuotendo il mercato al punto che nessuno finora poteva rispondere.

Come pensate di spingere la vostra offerta agli OEM per cercare di far arrivare il chip nelle mani di un maggior numero di consumatori?

Stiamo lavorando per avere diversi design con diversi OEM e abbiamo un piano di lancio sul mercato. Abbiamo incentivi di marketing. Stiamo preparando campagne con loro. Abbiamo un piano per il canale consumer e per il canale retail che abbiamo messo a punto per loro. Stiamo lavorando con Microsoft su un piano di canale commerciale per le aziende, tutte cose che stiamo facendo. Stiamo raggiungendo le divisioni regionali degli OEM e li stiamo aiutando a capire perché questo prodotto è meglio rispetto ad altri.

Stiamo facendo la stessa cosa attraverso il canale di vendita al dettaglio e li stiamo formando su alcuni aspetti. Il piano è quindi, direi, più completo di quanto non fosse prima. In questo momento c'è molta attrazione non solo per la tecnologia, ma anche per la parte di commercializzazione. In pratica stiamo andando all-in.

In passato il problema è sempre stato che, su Windows, le applicazioni non erano compatibili con l'architettura ARM e questo rappresentava un enorme ostacolo per l'usabilità quotidiana. Come sarà diverso questa volta? Avete fatto dei progressi sull'emulazione x86 (magari collaborando con Microsoft)?

Ovviamente, quando si scrive qualcosa di nativo per ARM si otterranno le migliori prestazioni, giusto?

Ma diciamo che magari l'emulazione può essere uguale o migliore di quella che Apple ha messo sul mercato. Quindi, alla fine dei conti, si vedranno girare applicazioni che in passato avrebbero sofferto la differenza, ma ora l'emulazione ha prestazioni così buone che non si noterà più se sono native o meno.

Quindi, alcune app che diventano native, sono sicuramente migliori. E su questo si sta lavorando costantemente. Ma ora le persone eseguiranno i programmi in emulazione senza notare la differenza.

Abbiamo visto Intel in difficoltà negli scenari di gaming con le sue nuove GPU ARC, soprattutto perché i driver per Windows non sono facili da ottimizzare gioco per gioco. Come state affrontando questo problema con le GPU Adreno? Siete pronti al gaming?

No, non abbiamo realizzato una GPU discreta. Si tratta di una GPU integrata e la GPU integrata funziona perfettamente. Quindi non è costruita per il gaming. Se volessi puntare su una piattaforma di gioco, integrerei una dGPU accanto al chip principale.

È in grado di far girare i giochi e a questo punto ne stiamo provando diversi, cercando di ottimizzarli attraverso i driver DirectX che abbiamo e Microsoft ci sta aiutando anche in questo. Ma lo scopo di questi PC non è essere PC da gaming. Si tratta di PC per l'uso quotidiano, che funziona perfettamente, che esegue più applicazioni, che può eseguire giochi, alcuni giochi, ma non è un vero e proprio PC da gioco.

Le GPU ARC sono GPU discrete e noi non abbiamo lavorato su una GPU discreta, ma una GPU integrata.

La CPU Oryon è un primo passo verso il superamento dei progetti basati su ARM presenti in tutto il portafoglio? Dove possiamo aspettarci che arrivi il progetto della CPU Oryon?

Sicuramente andremo nel settore automobilistico, in quello mobile e in qualsiasi altro mercato in cui possiamo inserire core personalizzati.

Sono tanti i core ARM che abbiamo integrato nelle nostre soluzioni. Ma se è applicabile al mercato in cui ci troviamo e la CPU basata su Orion (o le prossime generazioni) possono sostituirli, lo faremo.

Pensa che le operazioni di inferenza e di IA generativa si sposteranno completamente dal cloud al client o il cloud rimarrà una parte importante del puzzle?

Assolutamente sì. Se avete bisogno di una maggiore capacità di calcolo e avete il tempo di aspettare che i dati siano pronti per voi, di passare attraverso la latenza avanti e indietro e non avete bisogno di risposte immediate, allora il dirottamento verso il cloud va bene, non è un problema per noi.

Ma ci saranno così tante interrogazioni, così tante richieste, così tante cose che le persone vorranno fare, che credo che i data center saranno sopraffatti.

È una situazione ibrida in cui si possono eseguire alcune operazioni in locale e ottenere risposte velocissime, in modo sicuro e privato perché si esegue tutto sul dispositivo. Poi, a un certo punto, si dirà: "Ok, ho bisogno di più di quello che ho adesso. Fammi accedere al cloud".

Alcune cose possono essere eseguite in background e comprendere contestualmente ciò che state facendo. Le attività quotidiane, come scrivere un testo, un'e-mail, cercare qualcosa, un itinerario, impostare calendari... Tutte queste cose possono essere eseguite molto velocemente sul vostro dispositivo. Non dovete andare da nessun'altra parte e potete lavorare anche offline.

Si possono generare immagini, creare canzoni, tutte queste cose in locale. E poi, se ho bisogno di portare a termine un compito molto più grande, allora sì, il cloud è disponibile.

Quindi volete continuare a lavorare su entrambi i lati dell'equazione?

Abbiamo un chip per l'inferenza chiamato Cloud AI 100. È già sul mercato. È un'opportunità per noi. Possiamo espanderci in questo settore e lo faremo. Ma essere leader sul lato client è una chiara priorità.

Più potenza di calcolo si ha, più persone utilizzeranno ed eseguiranno algoritmi di grandi dimensioni e arriveranno a quei problemi enormi che stiamo cercando di risolvere, come la cura per il cancro. Ad esempio, il vaccino che abbiamo ottenuto per il COVID è stato generato così velocemente perché tutti i dati sono stati immessi, tutti hanno collaborato, hanno addestrato qualcosa e sono arrivati rapidamente a una soluzione. Questa parte è e sarà sempre presente e disponibile.

L'IA su dispositivo, dal suo canto, fornisce risposte immediate e consente di risparmiare tempo in molte attività. Aiuta a diventare sempre più creativi, come si desidera, sul dispositivo. E vi aiuta a fare queste cose più velocemente.

Quindi entrambe le cose coesistono e sono utili. E se si crede che l'espansione del cloud sia infinita, si deve anche credere che la crescita di miliardi di dispositivi nel cosiddetto "edge" che utilizzano l'intelligenza artificiale sia anch'essa infinita.

Quindi, per noi è più giusto concentrarci qui e diventare opportunisti di là. Altre aziende si concentrano sul cloud e cercano di essere opportuniste sul lato client.

Abbiamo visto l'IA generativa muoversi molto velocemente e arrivare nelle mani degli utenti attraverso i loro smartphone. Non teme le spaventose conseguenze di permettere alle persone di eseguire manipolazioni di immagini in foto e video, sempre più velocemente e meglio?

Come abbiamo dimostrato con TruePic, lavoriamo continuamente con gli sviluppatori che cercano di rendere l'IA sempre più sicura, in modo che le persone non la usino in modo sbagliato. Ma tutto ciò che possiamo fare è cercare di capire come ottenere un numero sempre maggiore di sviluppatori che si assicurino che l'IA sia sicura.

Dal punto di vista della sicurezza, siamo stati molto diligenti in molti altri campi per cercare di capire come mantenere i nostri modem sicuri, come rilevare i malware, tutte queste cose.

Cercheremo quindi di controllare il più possibile la nostra soluzione e la sua destinazione. Perché lavoreremo con diversi modelli e con diversi sviluppatori di app per assicurarci che sia così. E man mano che impariamo, implementiamo questo tipo di cose.

Quando il modello viene addestrato, noi non abbiamo alcun ruolo e la parte dell'addestramento è un po' fuori dalla nostra portata, ma contiamo sul fatto che aziende come noi, aziende come Google, aziende come Meta, Microsoft e altre, facciano la cosa giusta e rilevino falsità o altre cose che potrebbero essere dannose per le persone. E man mano che queste soluzioni verranno implementate, anche noi saremo conformi.

Non so se il governo interverrà o meno con una regolamentazione. In caso affermativo, saremo pienamente conformi.

Avete lavorato con Adobe o con altri marchi per ottimizzare la componente AI generativa dei loro software (Lightroom, Photoshop, ecc...) per funzionare meglio sulla NPU Snapdragon?

Se guardo al lato PC, aziende come Adobe e altre potrebbero dire: "Ok, man mano che acquisite scala diventeremo conformi a voi e lavoreremo con voi". Ma è un po' come l'uovo e la gallina. Se siete in regola con me, guadagnerò più mercato. Se non siete in regola con me, mi impedite di ottenere volume. Quindi, quale delle due soluzioni vuoi scegliere? Vuoi avere una soluzione ARM alternativa sul mercato o no?

E la maggior parte delle volte queste aziende dicono "Ok, capisco, diventerò conforme". E poi c'è Microsoft che sostiene tutto questo, arriva e dice "Devi essere conforme a questa soluzione perché vorrei avere questa soluzione ARM sul mercato. Non voglio che sia solo un'entità a creare soluzioni ARM. Voglio avere anche la nostra".

Il fatto che Microsoft sia un partner per questo lancio sul mercato è molto utile e credo che questo tipo di aziende si renderà conto che "Sì, devo dare a questa Qualcomm la possibilità di scalare". Quindi credo che questo sia ciò che sta accadendo.

L'obiettivo è sempre stato quello di superare Apple o si è trattato di un approccio più generale del tipo "vogliamo il chip migliore e basta" oppure "vogliamo battere Apple e non andremo sul mercato prima di averla battuta"?

Volevamo il chip migliore. E ricorda: M2 Max va nei portatili Apple da 2500-3000 dollari. Non siamo ancora interessati a quel mercato. Siamo interessati allo "sweet spot" che va dai 500 ai 1500 dollari. Vogliamo guadagnare scala, poi saliremo e scenderemo ancora.

X Elite e la sua famiglia sono destinati a una fascia di prezzo compresa tra 500 e 1500 dollari, forse gli OEM possono arrivare a 1800 dollari, a loro discrezione. Ma noi vogliamo fare volume. E una volta ottenuto il volume, avremo la possibilità di salire. Non so fino a che punto potremo scendere, ma di certo ci muoveremo.