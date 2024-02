Qualcomm Snapdragon X80, tutte le novità tra connettività satellitare e 5G-Advanced

Come parte dei moltissimi annunci fatti durante il MWC, Qualcomm ha svelato il nuovo sistema Snapdragon X80 5G Modem-RF, la settima incarnazione della soluzione modem-antenna 5G dell'azienda, portando con sé un'esplosione di innovazioni che vogliono rivoluzionare il panorama delle comunicazioni.

La caratteristica distintiva del nuovo Snapdragon X80 è l'integrazione di un processore AI dedicato al 5G e un'architettura pronta per il 5G-Advanced. Questo dispositivo ha già raggiunto diverse pietre miliari globali, tra cui il primato di essere il primo modem 5G con supporto completamente integrato per le comunicazioni satellitari NB-NTN, ovvero le reti satellitari (anche dette non terrestri). Ma le innovazioni non si fermano qui.

Un elemento chiave è l'architettura a 6 antenne progettata per gli smartphone, una mossa che promette di portare le prestazioni delle comunicazioni mobili a nuovi livelli. Inoltre, lo Snapdragon X80 introduce la capacità di sfruttare la "carrier aggregation 6X", l'aggregazione dei segnali portanti degli operatori, un avanzamento significativo per la velocità dei dati, e l'estensione del raggio d'azione in mmWave basata su AI per le apparecchiature di accesso wireless fisse (CPE).

Il cuore pulsante del Snapdragon X80 è la sua spettacolare innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale. Un Tensor Accelerator dedicato è stato integrato nel chip, aumentando la velocità dei dati, riducendo la latenza e migliorando la qualità del servizio (QoS). Inoltre, questa soluzione offre miglioramenti significativi nella copertura, precisione della localizzazione, efficienza dello spettro, efficienza energetica e gestione multi-antenna.

"Il sistema modem-RF Snapdragon X80 pone le basi per il 5G Advanced e per l'era dell'intelligent computing ovunque", ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president e general manager, technology planning and edge solutions, Qualcomm Technologies, Inc. "Sfruttare l'intelligenza artificiale è fondamentale per il futuro della connettività e quest'ultima pietra miliare sottolinea la leadership di Qualcomm Technologies nell'intersezione tra l'intelligenza artificiale all'avanguardia e la tecnologia modem-RF avanzata. Il sistema Snapdragon X80 5G Modem-RF consente agli OEM e agli operatori di creare dispositivi di nuova generazione che supportano il 5G Advanced, con capacità senza pari e prestazioni di primo piano".

Con lo Snapdragon X80, l'azienda non vuole solo superare se stessa ma vuole anche stabilire uno standard per ciò che dovremmo aspettarci dalle reti 5G del futuro.