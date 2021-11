Quale sarà lo smartphone più venduto a Natale?

Si avvicina inesorabilmente quel periodo dell’anno dove la maggior parte degli italiani pensa ai regali di Natale. C’è, come sempre, chi lo fa in anticipo e chi lo fa all’ultimo minuto.

Ed è ormai una costante che, nel caso di regali, la tecnologia la fa da padrone. L’anno scorso lo smartphone più venduto sotto il periodo di Natale è stato questo. E nel 2021 quale sarà?

Secondo gli analisti, sarà Apple ad avere la meglio con più di 80 milioni di iPhone che saranno venduti proprio in questo particolare periodo dell’anno. E ancora, la stessa società, afferma che nonostante la carenza di chip stia “disturbando” il settore da ormai quasi un anno, la domanda nel periodo Natalizio di iPhone aumenterà del 15% rispetto all’offerta.

I tempi di consegna di un iPhone 13, 13 Pro, 13 Mini e 13 Pro Max si stanno allungando ma, nonostante questo, i clienti continuano ad acquistarli. Proprio per questo si ritiene che saranno oltre 80 i milioni di iPhone che si venderanno, alcuni degli interessati però potrebbero aspettare più del dovuto.

La società che ha rilasciato questi dati, Wedbush, si è lanciata in una previsione ancora più accurata e dettagliata affermando che saranno circa 40 milioni gli iPhone che la società venderà tra l’inizio del Black Friday e il giorno di Natale. I rimanenti 40 milioni saranno raggiunti lungo tutto il quarto trimestre del 2021.

L’unico produttore che si avvicina a questi numeri è Samsung. Sempre secondo le previsioni il produttore coreano arriverà a vendere nel quarto trimestre 2021 più o meno lo stesso numero di smartphone Apple, ovvero 80 milioni di Galaxy.

E per gli altri brand? E’ chiaro che ci sarà spazio anche per loro ma non raggiungeranno i numeri dei due brand rivali.