iPhone 13 Pro Max: “la sua autonomia sarà bestiale”

Ci stiamo lentamente avvicinando alla data di lancio della prossima generazione di iPhone, Apple e i suoi partner sono già al lavoro per la produzione delle prime componenti e ovviamente i leak non potevano mancare.

Le indiscrezioni di oggi ci parlano della capacità della batteria e alcune altre specifiche del futuro top di gamma Apple: iPhone 13 Pro Max.

Manca ancora qualche mese all’annuncio ufficiale della prossima generazione di iPhone, ma la macchina dei rumor è già pienamente operativa e le indiscrezioni hanno iniziato ad arrivare costantemente.

Dopo aver dato una prima occhiata a quello che dovrebbe essere il design dei futuri smartphone, che avranno un modulo fotografico leggermente ritoccato e un notch meno vistoso, oggi è il momento di parlare di alcune voci circolate in rete riguardo le possibili specifiche tecniche di iPhone 13 Pro Max.

La fonte di questi rumor è l’ormai famoso leaker Ice Universe (@UniverseIce), fonte inesauribile di indiscrezioni riguardo i futuri prodotti in arrivo sul mercato.

iPhone 13 Pro Max 4352mAh

It will definitely use 120Hz, but if you use it at 60Hz, its battery life will be like a beast

— Ice universe (@UniverseIce) June 4, 2021