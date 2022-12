Il 2022 volge al termine e quest’anno, più che mai, si è assistito ad un aumento del prezzo degli smartphone dovuto ad una crisi economica globale e all’incremento dei costi dei chip elettronici. La maggior parte dei top di gamma dei vari brand supera il tetto dei 1000 dollari (stesso discorso anche in Euro), ma in particolare a farla da padrone ci sono gli smartphone pieghevoli, che hanno ancora un costo di vendita molto alto.

Tra i più costosi figura sicuramente il Samsung Galaxy Z Fold 4. Ma vi siete mai chiesti quanto costa a Samsung produrre questo dispositivo? Secondo un articolo di Nikkei Asia, dopo aver eseguito uno smontaggio completo dello smartphone in collaborazione con Fomalhaut Techno Solution, si è arrivati alla conclusione che il costo di produzione del Samsung Galaxy Z Fold 4 è di 670 dollari, circa 625 euro.

Il pieghevole di Samsung viene venduto a partire da 1699 euro nella sua configurazione base, questo significa che i costi hardware rappresentano meno del 40% rispetto al prezzo finale del dispositivo. Il colosso sudcoreano, quindi, ha un margine di profitto abbastanza elevato sulla vendita del Galaxy Z Fold 4.

Giusto per fare un esempio con un altro smartphone molto costoso, Apple, con l’iPhone 14 Pro Max, che è stato criticato per il suo prezzo elevato, ha un margine di profitto più basso avendo dei costi hardware che sono circa il 46% rispetto al prezzo di vendita. Tuttavia, il paragone tiene conto esclusivamente di un costo di produzione ma non tiene conto di costi di ricerca e sviluppo e anche del fatto che iPhone 14 Pro Max ha delle vendite nettamente superiori al Samsung Galaxy Z Fold 4.

Questi numeri, però, ci fanno capire meglio di come Samsung sia spesso in grado di offrire delle promozioni e degli sconti molto vantaggiosi per i suoi dispositivi. Non è raro, infatti, che anche sullo store ufficiale di Samsung Italia troviamo dei prezzi aggressivi su vari smartphone di punta.