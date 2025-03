Quanto costerà Galaxy S25 Edge? Trapelati i potenziali prezzi europei

Mentre Samsung mantiene un riserbo assoluto riguardo al suo prossimo smartphone di punta, il Galaxy S25 Edge, le indiscrezioni continuano a emergere, offrendo uno sguardo preliminare su quello che potrebbe essere uno dei dispositivi più discussi del prossimo anno. Un nuovo rapporto pubblicato da Android Headlines ha acceso i riflettori sulle possibili opzioni di colore, materiali e, soprattutto, sui prezzi per il mercato europeo.

Titanio e ceramica: un connubio di lusso?

Secondo le fonti, Samsung avrebbe scelto di abbandonare l'alluminio in favore del titanio per la cornice del Galaxy S25 Edge. Il rapporto suggerisce che il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni: Titanium Icyblue, Titanium Silver e Titanium Jetblack. Questi nomi, di per sé, indicano l'adozione del titanio, un materiale noto per la sua robustezza e leggerezza, spesso associato a prodotti di fascia alta.

In precedenza, fonti di SamMobile avevano indicato la presenza di un retro in ceramica, un materiale altrettanto pregiato e resistente ai graffi. Tuttavia, il rapporto di Android Headlines non fa menzione di questa caratteristica, lasciando aperta la questione se Samsung opterà per una combinazione di titanio e ceramica o se si limiterà al solo titanio per il telaio.

Il prezzo è giusto?

Le informazioni più significative trapelate riguardano i potenziali prezzi per il mercato europeo. Sempre secondo Android Headlines, il Galaxy S25 Edge potrebbe avere un costo compreso tra 1.200 e 1.300 euro per la variante con 256GB di spazio di archiviazione. Per il modello da 512GB, il prezzo salirebbe ulteriormente, oscillando tra 1.300 e 1.400 euro. Un prezzo che lo metterebbe in seria competizione con Samsung Galaxy S25 Ultra, uno smartphone tecnicamente molto più completo e capace.

Queste cifre, se confermate, posizionerebbero il Galaxy S25 Edge in una fascia di prezzo decisamente elevata, anche considerando il presunto utilizzo di materiali premium come il titanio. Un fattore che potrebbe sollevare qualche perplessità è la configurazione fotografica del dispositivo: il S25 Edge sarebbe dotato di sole due fotocamere posteriori. Questa scelta potrebbe apparire in contrasto con il prezzo elevato, soprattutto considerando che molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo offrono sistemi fotografici più avanzati.

Al di là dei materiali e del prezzo, le informazioni sul Galaxy S25 Edge rimangono scarse. Samsung ha mostrato il dispositivo in anteprima, ma senza permettere alla stampa di toccarlo con mano, sia all'evento di lancio di Galaxy S25 che al MWC (Mobile World Congress) di Barcellona.

Dalle poche immagini trapelate, sembra che il Galaxy S25 Edge punti su un design estremamente sottile. Questo potrebbe essere l'elemento distintivo principale del dispositivo, una caratteristica che Samsung potrebbe sfruttare per giustificare il prezzo elevato. Tuttavia, resta da vedere se un design ultra-sottile, unito a materiali pregiati, sarà sufficiente a convincere i consumatori a investire una somma considerevole in questo smartphone.