Galaxy S25 Edge: il nuovo "Slim" di Samsung è realtà

Samsung ha presentato a sorpresa il Galaxy S25 Edge durante l'evento Unpacked, dove ha svelato la nuova lineup Galaxy S25. L'azienda coreana ha solo menzionato il nome del dispositivo e mostrato un breve video, senza fornire ulteriori dettagli, mentre i partcipanti all'evento potranno vederlo più nel dettaglio nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato dal nostro redattore presente all'evento, il Galaxy S25 Edge arriverà anche sia in Europa che negli Stati Uniti. Un rappresentante di Samsung Sudafrica, invece, ha dichiarato: "Avremo l'Ultra, il Plus e il modello base. Questo per il Sudafrica. C'è anche un modello Slim, non disponibile inizialmente qui, visto che sarà disponibile solo in mercati selezionati".

Il Galaxy S25 Edge è pensato come versione ultra-sottile del flagship Samsung

Il rappresentante ha aggiunto che la disponibilità finale non è stata ancora decisa, visto che l'azienda vuole comprendere prima i mercati interessati a un prodotto di questa tipologia. Il dispositivo, difatti, potrebbe essere parte di una "seconda ondata" di lanci e non arrivare assieme alla linea S25 il prossimo 4 febbraio.

Resta comunque un annuncio sorprendente, visto che fino a questo momento, il tanto vociferato S25 Slim, sembrava oramai essere "merce da rumor" e non esistere effettivamente, vista la sua assenza durante l'evento fino alle battute finali.

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Secondo i primi dettagli, il Galaxy S25 Edge dovrebbe essere una versione super sottile della linea flagship, con uno spessore di soli 6,4 mm. Per il resto, il design dovrebbe essere simile agli altri modelli della serie S25, con una serie di ovvi compromessi atti a giustificare il form factor così sottile e compatto, come per esempio nel comparto fotografico che mostra solo due lenti.

Si vocifera che il lancio ufficiale avverrà solo a maggio, ma attendiamo ulteriori informazioni per aggiornare questo articolo e darvi quanti più dettagli possibili. Samsung, per il momento, non ha altri dettagli da condividere pubblicamente oltre al teaser mostrato in diretta.