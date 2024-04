Avete un Samsung Galaxy S20? Dite addio agli aggiornamenti mensili

Samsung ha spostato la serie Galaxy S20 agli aggiornamenti trimestrali anziché mensili. Ciò significa che se possedete un Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra o Galaxy S20 FE, non riceverete più le patch di sicurezza mensili da Samsung. Invece, le riceverete una volta ogni tre mesi.

La serie Galaxy S20 ha già ricevuto le patch di sicurezza di marzo 2024, ma i telefoni non riceveranno l'aggiornamento di aprile. Il prossimo appuntamento è per giugno 2024, salvo casi eccezionali.

La serie Galaxy S20 risale al 2020 ed era uscita con Android 10; questi modelli hanno avuto tre anni di aggiornamenti completi (nuova versione di Android), e andranno avanti a ricevere aggiornamenti di sicurezza ancora per un po’.

Dunque, non sono ancora del tutto obsoleti ma non sono nemmeno la prima scelta per un nuovo smartphone. Se avete un modello della serie Galaxy S20 e state pensando di fare un upgrade, ecco i migliori smartphone che potete acquistare ora. Volete rimanere nel mondo Samsung? Ecco i migliori smartphone Samsung che potete scegliere nel 2024.

La decisione di Samsung di eliminare gli aggiornamenti mensili per la serie Galaxy S20 ha un impatto sulla sicurezza del dispositivo? Sì, comprensibilmente un ritmo di aggiornamento meno frequente significa un prodotto più esposto a eventuali minaccia.

Si tratta tuttavia di un rischio minimo, con cui la maggior parte delle persone può probabilmente convivere senza troppe preoccupazioni. Nonostante la riduzione della frequenza degli aggiornamenti, questi telefoni rimangono ancora degli ottimi dispositivi, e se il vostro funziona ancora bene forse potete tenerlo ancora un po’ prima di considerare un cambiamento.