Il fenomeno degli “Amazon Finds” su TikTok continua a rivelare una serie di prodotti super interessanti, in grado di conquistare rapidamente la popolarità in tutto il mondo. Tra le varie proposte, che spaziano dalla cura della casa alla tecnologia, ce n’è uno in particolare che ci ha colpito e che vogliamo segnalarvi oggi, ovvero una powerbank magnetica in sconto del 21%. Un articolo da avere sempre a portata di mano in caso di necessità, specie se siete soliti stare molto fuori casa!

Il prezzo è incredibilmente accessibile, solo 62,99€ invece di 79,99€, quindi se siete interessati a questo prodotto e non vedete l’ora di provarlo, vi consigliamo di affrettarvi e acquistarlo il prima possibile. Quanto meno prima che le scorte su Amazon si esauriscano!

La powerbank in questione è un accessorio che offre la comodità di un caricabatterie portatile e la praticità di un supporto pieghevole per smartphone, in un solo articolo. Questo prodotto 2 in 1, infatti, vi permette di ricaricare il vostro telefono in modalità wireless mentre lo tiene in posizione ottimale per un facile utilizzo. La batteria da 10.000 mAh è potente e compatta, in grado di fornire abbastanza energia per ricaricare un iPhone 13 Pro fino a 1,8 volte.

Non meno importante, potrete sfruttare anche il cavo USB-C Power Delivery da 20 W oppure un cavo di ricarica USB-C, scegliendo tra ben 3 opzioni di velocità di ricarica disponibili. In questo modo, avrete la possibilità di ricaricare anche più dispositivi contemporaneamente! Dunque, un Amazon Finds di qualità e da non farvi assolutamente scappare.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

