Questa scuola ha vietato gli smartphone, per tutti un Nokia 3210

Una delle scuole più prestigiose del Regno Unito ha annunciato una novità importante per il suo prossimo ciclo di studenti: l'introduzione di un divieto sull'uso degli smartphone. Tuttavia, per garantire che gli studenti rimangano connessi, verranno forniti loro dei cellulari Nokia capaci solo di effettuare chiamate e inviare messaggi di testo.

La decisione è stata presa dal collegio maschile di Eton, il cui costo annuale si aggira intorno ai 64.000 dollari. Questa storica istituzione, situata nella città di Windsor, a ovest di Londra, ha implementato la nuova regola per via delle crescenti preoccupazioni riguardo l'effetto dell'uso degli smartphone sulla salute mentale e sul benessere generale dei giovani. Si spera, inoltre, che il divieto possa ridurre le distrazioni in classe e migliorare il comportamento degli studenti.

Eton College, fondato quasi 600 anni fa, è famoso per essere stato la scuola di molte personalità importanti, inclusi 20 primi ministri britannici, come Boris Johnson e David Cameron, così come i principi William e Harry, lo scrittore George Orwell, il creatore di James Bond, Ian Fleming, e l'attore premio Oscar, Eddie Redmayne.

Da settembre, la nuova classe di studenti tredicenni di Eton sarà proibita dall'utilizzare gli smartphone in ogni occasione. Mike Grenier, vicepreside della scuola, ha di recente informato i genitori dei nuovi alunni riguardo la decisione di trasferire la SIM dallo smartphone del loro bambino a un dispositivo Nokia fornito dalla scuola, come riportato dal The Standard. Non è ancora chiaro quale modello preciso di Nokia verrà utilizzato, ma potrebbe trattarsi del recentemente lanciato Nokia 3210.

Nokia promuove il 3210 con lo slogan: "Nessuna app. Nessun problema. Prenditi una pausa dallo scrollare e riconnettiti con ciò che conta". Questo significa che gli studenti dovranno fare a meno di TikTok, Instagram e Snapchat. Tuttavia, il telefono è equipaggiato con il gioco Snake, e chi ha la mia età di certo sa come anche quello possa essere una distrazione.

"Se usati responsabilmente e con moderazione, [gli smartphone] possono essere una parte fondamentale della vita dell'adolescente moderno e possono creare reti sociali positive e dare accesso a notizie e opinioni da tutto il mondo", ha detto Grenier. "Tuttavia, nonostante questi aspetti positivi, ci sono anche sfide associate e potenziali aree di preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda la socializzazione, l'abuso e l'uso eccessivo, e l'impatto sulla salute mentale e fisica".

La scuola ha fatto notare che "per gli altri gruppi di età rimangono in vigore controlli adeguati all'età".