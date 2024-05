Questi occhiali Ray-Ban trasformano quello che vedi in storie Instagram, basta un comando vocale

Meta ha recentemente aggiornato i suoi smart glasses Ray-Ban Meta, introducendo nuove funzionalità hands-free che semplificano l'interazione con i social media e il servizio di streaming musicale. Con un semplice comando vocale, infatti, gli utenti possono ora condividere foto direttamente su Instagram Stories.

Usando il comando "Hey Meta, condividi la mia ultima foto su Instagram", le immagini già scattate possono essere pubblicate istantaneamente. In alternativa, per catturare e condividere momenti spontanei, è sufficiente dire: "Hey Meta, posta una foto su Instagram".

Le nuove funzionalità non si limitano alla condivisione di immagini: gli occhiali offrono ora anche la possibilità di ascoltare musica tramite Amazon Music semplicemente dicendo: "Hey Meta, riproduci Amazon Music". L'audio viene poi trasmesso attraverso un sistema di audio open-ear integrato negli occhiali, con la possibilità di controllare la riproduzione sia tramite comandi vocali sia mediante comandi tattili.

Per gli utenti che desiderano momenti di relax e concentrazione, Meta ha introdotto la possibilità di ascoltare esercizi di meditazione guidata e mindfulness tramite Calm. Attivabile con il comando "Hey Meta, riproduci il Daily Calm", questa funzione è accessibile anche ai nuovi utenti che possono beneficiare di un abbonamento gratuito di tre mesi tramite l'app Meta View.

Oltre a queste novità, il mese scorso Meta ha implementato un'intelligenza artificiale multimodale agli occhiali Ray-Ban, rendendoli un dispositivo AI personale simile ad altri dispositivi indossabili intelligenti. Questo aggiornamento permette agli occhiali di descrivere oggetti circostanti, identificare punti di interesse e leggere insegne in diverse lingue, rendendoli particolarmente utili per i viaggiatori frequenti. La capacità di effettuare videochiamate in maniera hands-free tramite WhatsApp e Messenger è stata anch'essa introdotta.

Queste nuove caratteristiche vengono rilasciate gradualmente, quindi saranno disponibili a tutti gli utenti nel tempo.