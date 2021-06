Questo è il nuovo iPad Mini: Apple A14, Pencil 3 e 5G!

Lo scorso anno, l’analista di mercato Ming-Chi Kuo aveva previsto l’arrivo del nuovo modello di iPad Mini entro la prima metà del 2021. Ovviamente tale finestra temporale è ormai saltata ma l’arrivo della nuova versione del piccolo tablet di Apple potrebbe comunque essere prevista per la fine di quest’anno.

Il sempre affidabile leaker Jon Prosser ha mostrato al mondo alcuni render realizzati dall’artista 3D RendersbyIan in cui sarebbe visibile il presunto iPad Mini di sesta generazione.

Com’è ormai solito fare da qualche tempo, Prosser per proteggere le proprie fonti collabora con un artista digitale per la realizzazione dei render 3D che poi mostra al mondo nei propri video. Anche questa volta è stato così, quindi prendete le immagini che andremo a mostrarvi con un minimo di cautela, in quanto il prodotto finale potrebbe essere leggermente diverso.

I render che potete vedere in questo articolo sono realizzati basandosi su alcune presunte immagini hands-on e sulle informazioni ottenute dal leaker nel corso del tempo, quali design CAD, schemi e altro ancora.

Secondo quanto dichiarato dal leaker, l’iPad Mini dotato di schermo da 8,5″ vanterebbe un design ripreso in tutto e per tutto da iPad Pro. Benvenuti bordi squadrati e cornici ridotte attorno al display! Le fonti di Prosser suggeriscono che con delle dimensioni di 206,3 x 137,8 x 6,1 mm, l’iPad Mini 6 sarà solo 3mm più alto e più largo del suo piccolo predecessore.

Il nuovo design non significa però che verrà introdotto FaceID per sostituire TouchID, come successo con iPad Air il lettore di impronte digitali potrebbe essere stato integrato nel pulsante di accensione.

Il nuovo iPad dovrebbe, sempre secondo la fonte, utilizzare il chip Apple A14 utilizzato per gli smartphone della famiglia iPhone 12, niente chip M1 per il piccoletto di casa Apple. Questo significa anche che iPad Mini sarà dotato di connettività 5G in alcune delle proprie varianti. La porta Lightning sarà sostituita da una più sensata USB Tipo-C e il tablet sarà disponibile nelle colorazioni argento, nero e oro.

Dovrebbe fare la propria apparizione anche una nuova Apple Pencil di terza generazione, probabilmente ridotta in dimensioni per accompagnare il tablet compatto del brand.

Non è ancora chiaro quando iPad Mini 6 farà la propria apparizione ufficiale, tuttavia crediamo non manchi poi così tanto.