Questo è iPhone SE 4, è come ve lo aspettavate?

Cresce l'attesa per la prossima generazione di iPhone "economico" di Apple, l'iPhone SE 4, il cui lancio è previsto per marzo 2024. Le indiscrezioni si rincorrono, e una nuova fuga di notizie, riguardante delle unità "dummy" (unità dimostrative non funzionanti) del dispositivo, ha fornito un'anteprima di quello che ci aspetta, alimentando ulteriormente l'hype.

Lo stesso informatore che in precedenza aveva condiviso una fuga di notizie su una cover per l'iPhone SE 4 sta ora rivelando dettagli sugli aggiornamenti del design in arrivo con il nuovo modello. Confermando le voci precedenti, sembra che l'iPhone SE 4 avrà il corpo dell'iPhone 14, anche se sfoggerà una singola fotocamera posteriore. Le unità dummy trapelate mostrano il telefono in due colori: blu e midnight/nero, anche se i colori finali potrebbero variare quando il dispositivo verrà ufficialmente lanciato.

Le immagini trapelate rivelano che l'iPhone SE 4 avrà lo slider suoneria/silenzioso sul lato, una caratteristica che è stata completamente rimossa dagli iPhone di punta a partire dall'iPhone 15. Questo dettaglio suggerisce un posizionamento del SE 4 come dispositivo che, pur mantenendo un prezzo accessibile, non rinuncia a caratteristiche distintive dei modelli più recenti.

La parte posteriore del dispositivo presenta una singola fotocamera accanto a un flash. Se le indiscrezioni sono corrette, potrebbe racchiudere un sensore da 48MP, un grande salto rispetto alla fotocamera da 12MP del suo predecessore. Un upgrade significativo che porterebbe la qualità fotografica dell'iPhone SE a un livello nettamente superiore, avvicinandolo ai modelli di fascia più alta.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

L'iPhone SE 4 dovrebbe essere dotato di un display OLED da 6,1 pollici, il che lo renderebbe l'ultimo modello nella transizione di Apple all'OLED per i suoi iPhone. Un passo importante che garantirà colori più vividi, neri più profondi e un migliore contrasto rispetto ai precedenti display LCD.

Il nuovo iPhone economico, progettato sull'iPhone 14, dovrebbe anche ereditare la sua batteria. Se le fughe di notizie sono accurate, stiamo guardando a un salto dai 2018 mAh dell'iPhone SE 3 a una batteria più robusta da 3279 mAh nell'SE 4. Un incremento sostanziale che dovrebbe tradursi in un'autonomia significativamente migliorata, uno degli aspetti più critici per gli utenti.

All'interno, l'iPhone SE 4 sarà probabilmente alimentato dal chip Apple A18, lo stesso che si trova nell'iPhone 16 e 16 Plus. Si dice anche che sia dotato di 8GB di RAM, il che consentirebbe alle funzionalità di Apple Intelligence di funzionare senza problemi. Un hardware di tutto rispetto che garantirà prestazioni fluide e la possibilità di sfruttare le più recenti funzionalità software di Apple, inclusa l'intelligenza artificiale generativa.

Nel complesso, l'iPhone SE 4 sembra un aggiornamento significativo rispetto al suo predecessore, e quest'ultima fuga di notizie non fa che rafforzare questa impressione, evidenziando quanto si distingua dall'iPhone SE 3. Con il design elegante dell'iPhone 14, è innegabile che l'appeal del nuovo modello sia nettamente superiore.

Ma, come ci si potrebbe aspettare, questi aggiornamenti probabilmente arriveranno con un aumento di prezzo. Le indiscrezioni puntano a un prezzo di circa $500 (che in Italia potrebbero tradursi in circa 550-600 euro, considerando tasse e conversione). Tuttavia, questo prezzo lo mantiene ancora in linea con altri modelli della sua categoria, come il Pixel 8a e il OnePlus 13R recentemente lanciato.