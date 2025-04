Questo è OnePlus 13T, svelati design e data di lancio

La famiglia di smartphone OnePlus si allarga: il 24 aprile arriva il nuovo OnePlus 13T, completando così una trilogia di dispositivi premium che ha già visto protagonisti i fratelli maggiori. L'azienda cinese ha ufficializzato la data di presentazione del suo nuovo smartphone, che debutterà in Cina. Questo annuncio segna l'introduzione del terzo elemento della serie, dopo il lancio del top di gamma OnePlus 13 e del OnePlus 13R a gennaio.

Sebbene OnePlus abbia mantenuto un certo riserbo sulle specifiche tecniche complete, alcuni dettagli sono già stati svelati. Il dispositivo sarà dotato di un display da 6,32 pollici e, come prevedibile, arriverà sul mercato con il sistema operativo ColorOS 15 preinstallato. Un'autonomia senza compromessi sembra essere tra i punti di forza del nuovo modello, con l'azienda che ha confermato che il 13T monterà una batteria dalla capacità non inferiore ai 6.000mAh.

Dal punto di vista estetico, OnePlus ha già mostrato il design del nuovo 13T attraverso un video promozionale, rivelando che sarà disponibile in tre eleganti colorazioni: grigio, rosa e nero. Le immagini condivise permettono di apprezzare le linee pulite e moderne del dispositivo, in linea con il linguaggio di design dell'azienda.

Nel video si nota chiaramente la presenza di un pulsante programmabile sul lato sinistro del frame, che ha sostituito il tradizionale Alert Slider caratteristico dei dispositivi OnePlus. Questa modifica segna un'evoluzione importante nell'interazione con il dispositivo, offrendo probabilmente maggiore personalizzazione all'esperienza utente.

La strategia di OnePlus appare chiara: creare una gamma completa che possa soddisfare diverse fasce di utenza, mantenendo però una coerenza di famiglia. Il 13T si posiziona come terzo elemento di questo ecosistema, probabilmente con un equilibrio studiato tra specifiche tecniche e prezzo di mercato.

Con l'avvicinarsi della data di lancio, è probabile che OnePlus riveli progressivamente ulteriori dettagli sul nuovo dispositivo. Gli appassionati del brand potranno così scoprire se il 13T riuscirà a distinguersi con caratteristiche uniche o se si limiterà a rappresentare una via di mezzo tra i modelli già esistenti.

Il debutto del 24 aprile in Cina potrebbe essere seguito da un lancio internazionale nelle settimane successive, come già accaduto con i precedenti modelli della serie. L'espansione della famiglia OnePlus 13 conferma la strategia dell'azienda di presidiare il mercato con molteplici offerte, cercando di intercettare le diverse esigenze degli utenti in un segmento sempre più competitivo.