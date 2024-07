Questo Galaxy Watch Ultra ha il display più "irritante" di sempre, guardate che difetto fastidioso!

Recentemente, Samsung si è trovata al centro di una controversia riguardante problemi di controllo qualità relativi ai suoi Galaxy Buds3 Pro. A complicare ulteriormente la situazione sono emersi problemi anche con un altro dispositivo indossabile della casa sudcoreana, il Galaxy Watch Ultra. Uno dei compratori meno fortunati ha ricevuto un'unità di questo modello presentante un inusuale problema di allineamento del display.

L'incidente riguarda le indicazioni orarie sulla ghiera circolare del Watch, che non coincidono con quelle del quadrante dell'orologio. Questo difetto sembra essere causato da un panello OLED non allineato correttamente, piuttosto che dalla ghiera stessa. Questo sottolinea una mancanza nelle fasi di controllo qualità durante il processo produttivo del smartwatch. Tuttavia, non c'è motivo di preoccuparsi eccessivamente, poiché sembra trattarsi di un caso isolato.

Altri utenti di Galaxy Watch Ultra hanno confermato l'assenza del problema nel loro dispositivo.

Coloro che hanno commentato sul thread di Reddit aperto dal compratore sfortunato non hanno riscontrato lo stesso problema sui loro dispositivi. Sebbene Samsung non abbia ancora rilasciato commenti ufficiali, è probabile che venga offerta un'unità sostitutiva al possessore del dispositivo difettoso.

Il problema riscontrato nel Galaxy Watch Ultra non raggiunge le proporzioni dei problemi di controllo qualità riscontrati con i Galaxy Buds3 Pro, dove molti utenti hanno segnalato danni alle punte in silicone delle cuffie durante la loro sostituzione.

"Ogni quadrante dell'orologio che uso è disallineato, il mio disturbo ossessivo compulsivo è in fiamme", ha scritto lo sfortunato utente.

A parte la delusione per aver ricevuto un'unità difettata, sono sicuro che (come me) molti di voi capiranno benissimo il fastidio provocato da questo mancato allineamento. Questa viene comunemente chiamata "Not Just Right Experience", il disagio che si prova quando le cose non sono a posto come dovrebbero essere.

Chiamarlo DOC (Disturbo Ossessivo Compulsivo) è forse esagerato, ma il difetto di questo Galaxy Watch Ultra mi ha riportato alla mente il video più "fastidioso" di tutti i tempi. E ora ve lo lascio qui di seguito in modo che dobbiate "soffrire" assieme a me.