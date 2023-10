Samsung sta preparando un Galaxy Watch Ultra con display MicroLED

La competizione tra i giganti della tecnologia Apple e Samsung continua a scaldarsi. L'ultima novità riguarda la potenziale integrazione della tecnologia microLED nei loro smartwatch di punta. Mentre il chiacchierato Watch Ultra di Apple fa notizia per problemi allo schermo, Samsung potrebbe realizzare un Galaxy Watch Ultra dotato di questa tecnologia innovativa. In un recente comunicato stampa, Samsung ha accennato ai suoi piani per portare i micro-LED su vari dispositivi, compresi gli smartwatch, anche se i dettagli rimangono scarsi.

Il leaker Tech_Reve ha fatto luce sulla potenziale nomenclatura di Samsung per il suo smartwatch micro-LED, che potrebbe essere chiamato "Galaxy Watch Ultra". Questa strategia di nomenclatura si allinea con l'approccio di Samsung nel posizionare gli Ultra come un'offerta premium, come la controparte smartphone rappresentata oggi dal Galaxy S23 Ultra. Questa mossa non solo riflette l'impegno di Samsung nella competizione con Apple, ma sottolinea anche l'intenzione di entrare nel mercato della tecnologia micro-LED.

In precedenza, le indiscrezioni suggerivano che il Galaxy Watch 7 sarebbe stato il primo smartwatch Samsung a montare un display micro-LED. Tuttavia, i recenti sviluppi suggeriscono che la tecnologia micro-LED potrebbe fare il suo debutto in un modello Ultra, mentre gli altri smartwatch Samsung potrebbero continuare a utilizzare pannelli OLED, come il Galaxy Watch 6.

La tecnologia Micro-LED offre una serie di vantaggi rispetto agli schermi OLED e LED tradizionali. In particolare, consente di realizzare design più eleganti in smartphone e tablet, offrendo un profilo più sottile. I pannelli Micro-LED offrono anche una qualità d'immagine superiore, con luminosità e contrasto maggiori, migliorando l'esperienza dell'utente. Inoltre, vantano una durata di vita più lunga e una maggiore efficienza energetica. Tuttavia, vale la pena notare che, al momento, la tecnologia micro-LED ha un costo di produzione più elevato.

La grande domanda che emerge da questa corsa tecnologica è se i micro-LED siano destinati a diventare il prossimo grande progresso tecnologico negli smartphone e nei dispositivi di consumo. Sia Apple che Samsung stanno esplorando l'integrazione di questa tecnologia nei loro smartwatch, ed è chiaro che vedono il potenziale dei micro-LED per rivoluzionare il settore.