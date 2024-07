Samsung Galaxy Buds3 Pro, vendite rimandate per problemi di controllo qualità?

Aggiornamento del 19/07 alle ore 11:03 - Abbiamo contattato Samsung chiedendo informazioni ufficiali riguardo all'accaduto. L'azienda ci ha prontamente risposto con la seguente dichiarazione ufficiale:

Per garantire che tutti i prodotti soddisfino i nostri standard di qualità, abbiamo temporaneamente sospeso le consegne dei dispositivi Galaxy Buds3 Pro ai canali di distribuzione per effettuare controlli di qualità completi prima di spedirli ai clienti.

Samsung ha apparentemente ritirato dal mercato gli auricolari Galaxy Buds 3 Pro a causa di problemi di controllo qualità. La data di spedizione è stata posticipata sul sito web di Samsung, mentre l'inserzione su Amazon è completamente scomparsa in alcuni Paesi. Nel mentre, diversi utenti italiani stanno segnalando che la data di spedizione finale è stata spostata a settembre per il loro acquisto.

I primi acquirenti dei Galaxy Buds3 Pro hanno segnalato alcuni problemi, il principale dei quali riguarda i cuscinetti auricolari che si strappano quando vengono rimossi dagli auricolari. Samsung aveva consigliato un metodo per rimuoverli in sicurezza all'inizio della settimana.

Il modello standard, invece, è ancora disponibile per il pre-ordine sia su Samsung che su Amazon, con data di lancio prevista per il 24 luglio.

Samsung Korea ha rilasciato una dichiarazione in cui si scusa profondamente per eventuali problemi di qualità riscontrati con alcuni dei prodotti acquistati durante il periodo di pre-vendita.

“Se si verificano inconvenienti con i prodotti acquistati, è possibile recarsi presso un centro di assistenza nelle vicinanze per ricevere misure appropriate come la sostituzione o il rimborso”, ha proseguito l'azienda. “Faremo del nostro meglio per ispezionare a fondo tutti i processi prima del lancio ufficiale sul mercato nazionale il 24, per evitare che incidenti simili si ripetano”.