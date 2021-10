Questo nuovo gadget per la fotografia vi piacerà un sacco

Fujifilm ha appena annunciato la nuova stampante Instax Link WIDE, erede e “sorella maggiore” della instax mini Link. Si tratta di una nuova stampante per smartphone della famiglia Instax, caratterizzata da un nuovo formato 16:9 – da cui il nome Wide.

La stampante è un dispositivo davvero molto compatto e leggero: la si può mettere in borsa e usare all’occorrenza, in qualsiasi luogo. Si può stampare facilmente con l’applicazione per smartphone, ma Fujifilm distribuire un aggiornamento per stampare direttamente dalle fotocamere del marchio. A oggi, è già possibile con la Fujifilm X-S10.

La nuova stampante ha una batteria che può garantire fino a 100 stampe, ufficialmente. Per stampare una fotografia ci mette 12 secondi, a cui andrà aggiunto il tempo di trasferimento via Bluetooth. Nella nostra brevissima prova, a Milano, ci sono voluti circa trenta secondi prima che la stampa inizasse. E poi ci ha messo effettivamente 12 secondi.

L’applicazione è piuttosto completa. Si può stampare un’immagine dalla galleria dello smartphone, ma anche creare collage, fare semplici ritocchi, applicare stickers e template creativi. Non manca la possibilità di estrarre un frame da un video. Nell’insieme un’app piuttosto divertente, che sicuramente può mettere un po’ di bollicine in una serata di amici.

Ma la nuova stampante Instax WIDE si presta anche ad utilizzi più professionali, con la possibilità di stampare QRCode o di aggiungere testi alle immagini. Potreste regalare una bella foto a un potenziale cliente, e sopra ci sarà un QRcode, un indirizzo email, un URL web o qualunque cosa vogliate.

La nuova stampante mobile instax Link WIDE sarà disponibile da fine ottobre in due colori, bianco grigio, con un prezzo di listino fissato a €149,99. C’è anche una nuova carta speciale con il bordo nero, instax WIDE Black, che avrà un prezzo consigliato di €12,99 a confezione. Supponiamo pacchetti da 10 foto, ma Fujifilm non lo ha specificato. In confronto, la pellicola instax mini costa un po’ meno di listino, e si trova a circa €17 per la confezione da 20 foto