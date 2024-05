Questo tablet con tecnologia e-ink superveloce potrebbe rivoluzionare il settore

Daylight, azienda già nota per le sue innovazioni tecnologiche, ha recentemente presentato il suo nuovo tablet Android, il Daylight DC1, che vanta una rivoluzionaria tecnologia di visualizzazione chiamata Live Paper. Questo display, benché attualmente in bianco e nero, promette prestazioni di alta qualità con una fluidità di movimento fino a 60fps, ottimale per garantire un'esperienza utente impeccabile senza l'emissione di luce blu.

Il DC1 si distingue per l'uso di un schermo da 10.5 pollici con risoluzione di 1600×1200, ideale per la lettura e l'uso in esterni grazie alla sua eccellente visibilità alla luce del sole. Nonostante la tecnologia e-ink tradizionale sia nota per la ridotta velocità di aggiornamento, il Live Paper di Daylight supera questi limiti, ampliando, dunque, le possibilità di utilizzo del tablet.

Incorporando il sistema operativo personalizzato Sol:OS, basato su Android 13, il DC1 offre un ambiente minimalista con notifiche disattivate di default, ma rimane compatibile con le normali applicazioni Android, sebbene non sia chiaro se includa il Play Store. Tra le app preinstallate figurano Pocket Casts, Spotify, Audible, Notion, ChatGPT, Pocket, Kindle e Google Docs.

La configurazione hardware include un processore MediaTek Helio G99, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, supportati da una batteria da 8,000 mAh, assicurando prestazioni robuste e lunga durata d'uso. Un altro aspetto interessante è il supporto per una penna stilo basata su tecnologia Wacom e l'inclusione di pulsanti azione multifunzione.

Daylight ha, inoltre, lasciato intendere tramite X la futura possibilità di espandere l'utilizzo della tecnologia Live Paper a dispositivi quali smartphone e laptop. Di notevole importanza è il fatto che il tablet avvii a partire da un prezzo di 729 dollari, con possibilità di pre-ordinazione per il "Batch 2" prevista per agosto di quest'anno e una opzione di deposito rimborsabile di 100 dollari per riservare un'unità per il primo trimestre del 2025.

Insomma, il Daylight DC1 si posiziona come un'innovativa soluzione di lettura e produttività, specialmente per chi apprezza l'esperienza e-ink ma desidera una tecnologia più reattiva e versatile per l'uso quotidiano.