Realme Ultra esiste e al MWC lo abbiamo visto dal vivo

Al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Realme ha svelato un prototipo rivoluzionario che potrebbe ridefinire la fotografia mobile: uno smartphone con obiettivi intercambiabili. Questo dispositivo è dotato di un sensore Sony CMOS da 1 pollice, una caratteristica rara nel panorama degli smartphone tradizionali, che consente l’integrazione di lenti DSLR compatibili, in particolare quelle con attacco M di Leica. Realme ha presentato due obiettivi specifici per questo concept: un 73 mm per ritratti d’impatto e un 234 mm per teleobiettivi, offrendo così un’esperienza fotografica avanzata.

Questo annuncio segue la scia di innovazioni nel settore degli smartphone con obiettivi intercambiabili. Già nel 2022, Xiaomi aveva presentato il 12S Ultra Concept, un prototipo che permetteva l’uso di obiettivi Leica M su uno smartphone, grazie all’integrazione di un sensore da 1 pollice. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo iniziale, questo dispositivo non è mai entrato in produzione di massa. Più recentemente, al MWC 2025, Xiaomi ha mostrato un nuovo concept di smartphone con sistema ottico modulare, che prevede l’uso di un modulo lente da 35 mm f/1.4 abbinato a un sensore Light Fusion X Type 4/3 da 100 megapixel, collegato magneticamente al dispositivo. Questa soluzione mira a eliminare le sporgenze delle fotocamere negli smartphone moderni, offrendo al contempo prestazioni fotografiche di alto livello.

La proposta di Realme si distingue per l’approccio pratico e l’attenzione all’esperienza utente. Il sistema di montaggio brevettato consente di collegare facilmente gli obiettivi DSLR direttamente al telefono, trasformando lo smartphone in una fotocamera professionale. L’obiettivo da 73 mm è ideale per ritratti con profondità di campo ridotta, mentre il teleobiettivo da 234 mm offre uno zoom ottico fino a 10x, permettendo scatti dettagliati anche a distanza.

Immagine 1 di 6

Immagine 2 di 6

Immagine 3 di 6

Immagine 4 di 6

Immagine 5 di 6

Immagine 6 di 6

Per dimostrare le capacità del dispositivo, Realme ha messo a confronto diretto il prototipo dell'Ultra con un iPhone 16 Pro Max, per mostrare le evidenti differenze in termini qualitativi dare dal loro sistema che combina digitale, analogico e AI.

Nonostante le potenzialità, Realme ha sottolineato che il prototipo non è ancora pronto per la produzione in serie. Questo lascia intendere che potrebbero essere necessari ulteriori sviluppi e test prima di vedere una versione commerciale sul mercato. Tuttavia, l’introduzione di questo concept evidenzia la volontà dei produttori di spingere i confini della fotografia mobile, offrendo agli utenti strumenti sempre più versatili e potenti.

In conclusione, l’innovazione presentata da Realme al MWC 2025 rappresenta un passo significativo verso l’integrazione di funzionalità fotografiche professionali negli smartphone. Se queste tecnologie dovessero raggiungere il mercato consumer, potrebbero rivoluzionare il modo in cui concepiamo la fotografia mobile, avvicinando sempre più gli smartphone alle prestazioni delle fotocamere professionali.